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В Приморье никак не могут начать суд над депутатом Маноконовым

В Приморье никак не могут начать суд над депутатом Маноконовым
Заседание в очередной раз перенесли из-за болезни народного избранника
только что
Закон | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

Во Владивостоке в очередной раз перенесли начало суда по делу депутата приморского Законодательного собрания Руслана Маноконова, сообщает РИА «Восток-Медиа». Начать процесс стороны пытаются с февраля 2017-го – пока безуспешно.

Во Фрунзенском районном суде Владивостока сегодня должно было начаться рассмотрение дела приморского депутата Руслана Маноконова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет возбудил дело ещё зимой 2015 года. По версии следствия, депутат злоупотребил служебным правом на съём жилья. Дело в том, что народный избранник проживает в Находке, а не во Владивостоке (где он, собственно, работает). Поэтому из краевого бюджета ему ежемесячно выделяли 40 тысяч рублей для съёма квартиры на Садовой улице. Следователи полагают, что Руслан Маноконов попросту пересдал это жильё под частный детский сад. Таким образом, он получал за квартиру и от властей, и от съёмщиков. Политику вменяют ущерб более чем на миллион рублей. Защитники депутата утверждают, что политик ни в чём не виноват, и надеются доказать это.

На сегодняшнее заседание обвиняемый не смог явиться из-за болезни. Как рассказала адвокат депутата Марина Геращенко, сейчас её подзащитный находится в городской больнице Находки. Она предоставила суду все необходимые справки. Суд по данному делу переносят уже второй раз подряд. В первый раз, 14 февраля, из-за болезни на процесс не смог явиться помощник Маноконова, Евгений Терловой – он является вторым обвиняемым в этом деле. Судья Татьяна Курышова, которая недавно вынесла приговор Нонне Лепёхиной, перенесла начало процесса ещё на месяц.

В последнее время Руслан Маноконов принимал активное участие в «угольном» скандале, который разразился в Находке. Он поддержал жителей города, которые выступали против работы открытых угольных терминалов. Депутат написал обращение к губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому с просьбой урегулировать ситуацию.

 
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