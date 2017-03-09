Во владивостокской школе ученики примерили роли учителей и директора

Сегодня четверг, 09 марта 2017 года, 16:29
В Хабаровском крае полицейского осудили за избиение задержанных
В Хабаровском крае полицейского осудили за избиение задержанных
Тигры держат в страхе посёлок в Хабаровском крае
Тигры держат в страхе посёлок в Хабаровском крае
Страсбург "заблокировал" возвращение ребёнка из Приморья в Донецк
Страсбург "заблокировал" возвращение ребёнка из Приморья в Донецк
Похититель женщин из Приморья 10 лет скрывался в Московской области
Похититель женщин из Приморья 10 лет скрывался в Московской области
Автолюбители Хабаровска подарили женщинам "восьмёрку" и цветы из машин
Автолюбители Хабаровска подарили женщинам "восьмёрку" и цветы из машин
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:07
Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль
сегодня, 09:08
Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
сегодня, 11:02
Приморские рыбаки топят свои автомобили
сегодня, 08:23
Сегодня 15 улиц Владивостока останутся без света
сегодня, 10:14
Во Владивостоке завод "Радиоприбор" начали отключать от теплоснабжения
вчера, 23:05
Легендарный монстр возвращается на большие экраны Хабаровска
сегодня, 14:32
Страсбург "заблокировал" возвращение ребёнка из Приморья в Донецк
сегодня, 10:03
"Луч" совершил спортивный подвиг в Красноярске
вчера, 17:30
В Вяземском сотрудники ДПС подхватили хабаровскую праздничную акцию
вчера, 18:25
У грабителя банка в Уссурийске не оказалось при себе пояса шахида

Обсуждаемое
сегодня, 09:08
2

Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
сегодня, 12:25
2

Хабаровские перевозчики не стали ждать лета для повышения цен
сегодня, 12:27
2

Житель Владивостока "заминировал" здание краевой администрации
сегодня, 08:40
1

Хабаровские любители крутить винилы принимают поздравления
сегодня, 09:00
1

Путин установил особый порядок въезда иностранцев на Дальний Восток
сегодня, 12:23
1

Приморцев приглашают проверить себя на знания истории родной страны
полчаса назад
1

Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
вчера, 16:35
В роддомах Благовещенска вручают первые подарки малышам
вчера, 17:30
В Вяземском сотрудники ДПС подхватили хабаровскую праздничную акцию
вчера, 18:25
У грабителя банка в Уссурийске не оказалось при себе пояса шахида
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины вчера, 09:30
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам 07.03.2017
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли 06.03.2017
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 67



Система Orphus

Во владивостокской школе ученики примерили роли учителей и директора

Во владивостокской школе ученики примерили роли учителей и директора
День самоуправления дал ребятам возможность профессионально сориентироваться
полчаса назад
Наука и образование | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: school26.pupils.ru

Владивостокская общеобразовательная школа № 26 на днях провела традиционный ученический День самоуправления. Это мероприятие помогает подросткам почувствовать себя взрослыми и ответственными людьми – ученики 11-го класса всего на один день становятся  «учителями» - ведут уроки во всех классах школы, с 5-го по 11-й. Педагоги при этом с удовольствием играют роль одиннадцатиклассников – и, вживаясь в образ, позволяют себе шалить: хрустеть сухариками на уроке, увлечённо жать кнопки мобильника… В итоге старшеклассники получают полное представление, каково это – быть наставником разношёрстной непокорной аудитории.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» завуч школы Людмила Тюменцева, в этом году к выпуску готовятся 19 человек – и все они оказались достойны самостоятельно провести уроки 7 марта. Предметы выбирали сами – исходя из личных симпатий к учителям, которых замещали, и, конечно, из любви к предмету. Работу юных преподавателей оценивали другие школьники – они складывали записочки с голосованием в специальный ящик. В итоге больше всех голосов набрала Александра Громова, проведшая урок математики. Её учительскую манеру одобрили 150 человек. Завучем в этот день стал Семён Сомкин – он проверял у ребят наличие дневников и их заполняемость, следил за дежурством учителей и классов по школе. Обязанности директора школы выполняла Елизавета Гонтова – и, по отзывам педагогов, девушка справилась с ними отлично.

«А как они оделись! Пиджачки, галстуки! Приятно посмотреть! – рассказала настоящий завуч Людмила Тюменцева. – После уроков мы провели круглый стол, чтобы обсудить полученный опыт со старшеклассниками. На вопрос, нужно ли школе такое мероприятие, все в один голос ответили – да! Это помогает нам лучше понять друг друга. Ребята поделились открытиями: оказывается, тяжело стоять на ногах в течение всего урока, трудно утихомирить скандалиста и удержать класс на месте, если кто-то шалит со звонками».

По словам завуча, многим понравилось примерить на себя роль педагога, но всерьёз подумывает о выборе этой профессии пока только Анна Панишева, которой на Дне самоуправления досталась роль преподавателя литературы.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru