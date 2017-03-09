Во владивостокской школе ученики примерили роли учителей и директора

Владивостокская общеобразовательная школа № 26 на днях провела традиционный ученический День самоуправления. Это мероприятие помогает подросткам почувствовать себя взрослыми и ответственными людьми – ученики 11-го класса всего на один день становятся «учителями» - ведут уроки во всех классах школы, с 5-го по 11-й. Педагоги при этом с удовольствием играют роль одиннадцатиклассников – и, вживаясь в образ, позволяют себе шалить: хрустеть сухариками на уроке, увлечённо жать кнопки мобильника… В итоге старшеклассники получают полное представление, каково это – быть наставником разношёрстной непокорной аудитории.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» завуч школы Людмила Тюменцева, в этом году к выпуску готовятся 19 человек – и все они оказались достойны самостоятельно провести уроки 7 марта. Предметы выбирали сами – исходя из личных симпатий к учителям, которых замещали, и, конечно, из любви к предмету. Работу юных преподавателей оценивали другие школьники – они складывали записочки с голосованием в специальный ящик. В итоге больше всех голосов набрала Александра Громова, проведшая урок математики. Её учительскую манеру одобрили 150 человек. Завучем в этот день стал Семён Сомкин – он проверял у ребят наличие дневников и их заполняемость, следил за дежурством учителей и классов по школе. Обязанности директора школы выполняла Елизавета Гонтова – и, по отзывам педагогов, девушка справилась с ними отлично.

«А как они оделись! Пиджачки, галстуки! Приятно посмотреть! – рассказала настоящий завуч Людмила Тюменцева. – После уроков мы провели круглый стол, чтобы обсудить полученный опыт со старшеклассниками. На вопрос, нужно ли школе такое мероприятие, все в один голос ответили – да! Это помогает нам лучше понять друг друга. Ребята поделились открытиями: оказывается, тяжело стоять на ногах в течение всего урока, трудно утихомирить скандалиста и удержать класс на месте, если кто-то шалит со звонками».

По словам завуча, многим понравилось примерить на себя роль педагога, но всерьёз подумывает о выборе этой профессии пока только Анна Панишева, которой на Дне самоуправления досталась роль преподавателя литературы.