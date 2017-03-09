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Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам

Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
Однако конфликт в скандальном кооперативе до сих пор не решён полностью
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: shkolazhizni.ru

Кооперативу «Хутор Светланский» не удалось обязать владельцев домов платить за проезд в своему жилью. Точку в конфликте поставил Приморский краевой суд, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жителям улиц Яблоневой, Абрикосовой, а также Абрикосового переулка в пригороде Владивостока оставили свободный проезд к их земельным участкам. Сегодня, 9 марта, в Приморском краевом суде состоялось заседание, на котором подтвердили право людей проезжать к своим домам бесплатно.

Деньги с жильцов планировал собирать председатель кооператива «Хутор Светланский». Он рассылал людям письма о том, что они обязаны платить деньги за право ездить по дорогам к дому. Некоторые из владельцев домов получали счета на суммы до 3 миллионов рублей.

«Сейчас по решению судьи делопроизводство прекращено», - рассказала корреспонденту редакции одна из местных жительниц Татьяна Сапрыкина.

Ещё в декабре прошлого года самые активные владельцы недвижимости в этом районе обратились лично к и. о. главы Владивостока Константину Лободе и прокурору города Виктору Малюкову. Они пожаловались на неправомерные действия председателя кооператива. В данный момент проверяющие органы всё ещё разбираются с ситуацией. 

Председатель кооператива Олег Морозов отрицал наличие конфликта, о котором некоторые местные жители рассказали журналистам, прокурору и руководству Владивостока. «Я думаю, что конфликт придумали, никто никому там проезды не закрывает. Если говорить о том, что какие-то взносы там надо платить, так по этому поводу было общее собрание собственников, куда их приглашали и куда они  не явились», - прокомментировал ранее Морозов. 

 
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Комментарии
  • Турыст  (только что)

    А ябло у председателя на лбу не вырастит от таких счетов?



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