Страсбург "заблокировал" возвращение ребёнка из Приморья в Донецк

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге временно приостановил действие хабаровского суда по делу бывшей жительницы Донецка и её дочери до рассмотрения жалобы. Девочка и её мама, проживающие в Приморье, сегодня перестанут скрываться от сотрудников правоохранительных органов. Между тем, отец ребёнка отсудил у бывшей супруги 200 тысяч рублей, информирует РИА «Восток-Медиа».

В громком деле семьи, прибывшей из Донбасса в Находку, наступила пауза. Когда осенью прошлого года бывшая гражданка Украины Елена Сак обратилась за помощью в общественную организацию «Надежда», отстаивая свое право жить с дочкой, она не рассчитывала на скорую помощь активистов. Женщина, приехавшая из Донецка в Находку 5 лет назад, забрала свою дочь от родителей, когда на Донбассе разгорелся военный конфликт. Бывший муж обвинил женщину в нарушении закона и потребовал возвращения дочери в Донецк через суд. Решением Центрального районного суда Хабаровска Елена была обязана в течение суток вернуть девятилетнюю дочь в Донецк. Общественники Находки начали сбор подписей под петицией в защиту прав бывшей гражданки Украины, а ныне россиянки, встретились с судебными приставами города и просили их приостановить свои действия по депортации. Кроме того, они обратились за помощью к известным правозащитникам Эрнесту Мезаку и Алексею Лаптеву, имеющим большой опыт в разрешении подобных ситуаций в российских судах и в Европейском суде по правам человека.

Несколько месяцев, прошедших со времени судебного решения суда в Хабаровске, Елена Сак с дочкой скрывались от судебных приставов. Ранее РИА «Восток-Медиа» опубликовало позицию отца ребёнка, Андрея Сака. Мужчина, помимо прочего, переживал, что девочка больше месяца не посещала школу.

«8 марта стало известно, что решением ЕСПЧ приостановлено действие хабаровского суда до основного рассмотрения жалобы в Европейском суде по правам человека. Это так называемые обеспечительные меры. Немного непонятно, почему Европейский суд по правам человека видит опасность выдворения ребёнка в зону боевых действий в Донбасс, а наш суд в Хабаровске этого не увидел»,— сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» президент общественной организации «Надежда» Артём Тремболев. Тем временем отец девочки продолжает вести судебные тяжбы финансового характера в Приморском краевом суде, и ему уже удалось отсудить у матери 200 тысяч рублей судебных расходов.