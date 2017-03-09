Похититель женщин из Приморья 10 лет скрывался в Московской области

В Приморье осудили мужчину, который почти 10 лет скрывался от правоохранительных органов. Однако ему не удалось избежать наказания за похищение женщин, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.

Артёмовский городской суд признал 47-летнего мужчину виновным в похищении человека. Ему назначили 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. До этого преступнику удавалось 10 лет скрываться от правосудия в Московской области.

В 2005 году в органы внутренних дел Артёма поступило заявление местного жителя, который рассказал - его родственников похитили неизвестные и требуют выкуп. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали троих местных жителей.

Следователям удалось установить, что злоумышленники похитили двух женщин ради выкупа за их освобождение. К совершению преступления готовились заранее: установили маршрут, по которому передвигались потерпевшие, распределили роли между собой. Обвиняемые специально столкнулись с автомашиной потерпевших, после чего нанесли женщинам телесные повреждения и, заковав в наручники, поместили в багажник.

Потерпевших вывезли в безлюдное место, где, угрожая расправой, требовали отдать деньги и ювелирные украшения. При этом злоумышленники передавали женщинам телефон, по которому они вели переговоры с родственниками. После того как делом занялись полицейские, они освободили женщин: злоумышленники прятали их на территории городского кладбища.

Двое злоумышленников были осуждены. Лидера группы и организатора похищения суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Его 36-летний сообщник сбежал из Приморского края. Уголовное дело в отношении него следователь выделил в отдельное производство. Мужчину объявили в федеральный розыск. Он скрывался более 10 лет: лишь в 2016 году беглеца задержали полицейские в Московской области и этапировали в Приморье.