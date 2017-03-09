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Кореец отправится в колонию за нападение на приморского пограничника

Кореец отправится в колонию за нападение на приморского пограничника
Это уже третье рассмотренное дело
9 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: dvsut.sledcom.ru

В Приморье продолжается суд над гражданами КНДР, которые в октябре прошлого года напали на российских пограничников. В данный момент уже решилась судьба трёх нарушителей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте.

Очередного корейского браконьера осудили в Приморье. Находкинский городской суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима за применение насилия в отношении российского пограничника. Иностранца признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». По вине корейца пограничник получил серьёзную черепно-мозговую травму.

15 октября 2016 года пятнадцать граждан КНДР, члены экипажа иностранного судна SMRT DAE YANG 10, оказались в экономической зоне Российской Федерации и агрессивно вели себя по отношению к сотрудникам пограничного управления по Приморскому краю. В результате стычки сотрудникам ФСБ России пришлось провести предупредительную стрельбу и открыть огонь на поражение из стрелкового оружия. Ранения получили 9 членов команды судна-нарушителя, один из них позднее скончался.

Ранее суд вынес приговоры по рассмотренным уголовным делам в отношении двух граждан КНДР, которых приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рассмотрение остальных уголовных дел всё ещё продолжается. 

По первоначальным данным, пострадавших стражей границы было двое  - одному из них сломали стопу, у второго - сотрясение мозга. Вскоре стало известно ещё о двух избитых. После их число выросло до шести. 

 
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