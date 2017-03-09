В Приморье предъявлено обвинение в убийстве 75-летнего мужчины

На севере Приморского края правоохранительные органы расследуют убийство старика. Фигурантом в этом деле является его односельчанин, схвативший ружьё во время пьяной ссоры, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевое следственное управление Следственного комитета РФ.

75-летний житель села Верхний Перевал Пожарского района погиб 9 февраля. По заключению экспертов, оппонент «произвёл в него не менее одного выстрела из ружья в область головы и туловища и убил». Следователи считают, что это сделал 63-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения. Ему уже предъявили обвинение по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сегодня, 9 марта, старший помощник руководителя следственного управления Аврора Римская рассказала: «По уголовному делу назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается. Стоит отметить, что благодаря грамотным оперативно-следственным действиям обвиняемый был задержан в те же сутки и взят под стражу».

Оперативную работу по данному делу проводят сотрудники МВД.