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В Приморье предъявлено обвинение в убийстве 75-летнего мужчины

В Приморье предъявлено обвинение в убийстве 75-летнего мужчины
По версии следствия, его застрелил пьяный пенсионер
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: 25.мвд.рф

На севере Приморского края правоохранительные органы расследуют убийство старика. Фигурантом в этом деле является его односельчанин, схвативший ружьё во время пьяной ссоры, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевое следственное управление Следственного комитета РФ.

75-летний житель села Верхний Перевал Пожарского района погиб 9 февраля. По заключению экспертов, оппонент «произвёл в него не менее одного выстрела из ружья в область головы и туловища и убил». Следователи считают, что это сделал 63-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения. Ему уже предъявили обвинение по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сегодня, 9 марта, старший помощник руководителя следственного управления Аврора Римская рассказала: «По уголовному делу назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается. Стоит отметить, что благодаря грамотным оперативно-следственным действиям обвиняемый был задержан в те же сутки и взят под стражу».

Оперативную работу по данному делу проводят сотрудники МВД.

 
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