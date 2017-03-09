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В Находке продолжаются проверки судов под "удобными" флагами

В Находке продолжаются проверки судов под "удобными" флагами
Ситуация с "Ерусланом" стала поводом для повышенного внимания к моряцким страховкам
час назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня в порту Находка инспекторы Российского морского профсоюза проверили условия труда российских моряков на борту теплохода SAFE. Судно работает под «удобным» флагом государства Того. Профсоюзных деятелей заинтересовало наличие страховок у моряков.

Как показал недавний случай с теплоходом Yeruslan, работавшим под флагом Камбоджи, судовладельцы продолжают грубо нарушать права моряков, даже после принятия поправок к Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве. Принятие этой поправки с 18 января нынешнего года обязывает всех судовладельцев, независимо от флага судна, обеспечить функционирование оперативной и эффективной системы финансовых гарантий в целях содействия морякам в случае оставления их без помощи. Доказательством таких финансовых гарантий должны быть страховые сертификаты на борту судна. На «Еруслане» их не было.

«На судне SAFE работают 15 приморских моряков, и зарплата их далека от международных норм. Капитан получает всего 2200 долларов США, а матросы по 800 долларов, но при этом жалоб на размер зарплаты и регулярности её выплаты нам не поступило. Выяснилось, что моряки застрахованы на случай невыплаты заработной платы и репатриации. Сегодня же судовладельцу будет направлено письмо о необходимости заключения коллективного договора с Международной федерацией транспортных рабочих», — cообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

 
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