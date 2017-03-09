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Приморцев приглашают проверить себя на знания истории родной страны

Приморцев приглашают проверить себя на знания истории родной страны
Патриотическое воспитание – в повестке Законодательного собрания
только что
Общество | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

Приморский край стал одним из лидеров по количеству площадок и участников Всероссийского теста по истории Отечества. В краевой парламент накануне пришло письмо из Государственной думы с благодарностью за высокий уровень организации и проведения исторического теста.

26 ноября вся страна писала этот тест в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!». Инициатор акции – молодёжный парламент при Государственной думе ставил перед собой главную цель – патриотическое воспитание молодёжи.

В Приморском крае старт тесту дал председатель Законодательного собрания Александр Ролик на объединённой площадке в школе № 16 города Артёма.

«Приятно, что все аудитории, выделенные для проведения теста, были заполнены участниками, – говорит спикер краевого парламента. – Причём свои знания по истории Отечества пришли проверить люди разных возрастов. Некоторые приходили семьями. Это очень важно – знать историю родной страны. Уроки прошлого нужны для примирения и укрепления гражданского согласия, а также для движения вперёд. Об этом, кстати, говорил и Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию. Я присутствовал на оглашении и видел, насколько важна эта тема для нашего президента».

Владимир Путин в президентском Послании сказал: «Безусловно, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. В школу уже вернулось сочинение, больше внимания стали уделять гуманитарным предметам. Но только учебных часов из школьной программы здесь явно будет недостаточно – нужны проекты в театре, кино, на телевидении, музейных площадках, в Интернете, которые будут интересны молодым людям, привлекут внимание молодёжи к отечественной классической литературе, культуре, истории».

Одной из таких площадок, по мнению Александра Ролика, может стать проведение в крае исторических тестов. Законодательное собрание уже два года координирует их проведение. Депутаты уверены, что это важная работа.

Прошедший всероссийский тест показал, что приморцам, действительно, не чужд интерес к исторической науке. Во время последней акции в Приморском крае организовано 214 площадок для тестирования, из них 89 – в городских округах, 125 – в муниципальных районах. Площадки работали в общеобразовательных школах, колледжах, университетах, домах культуры, а также в детском центре «Океан». В итоге тест написали больше 6000 человек. В тестировании приняли участие приморцы от 10 до 78 лет, подавляющее большинство (87 процентов) – это школьники 10-17 лет.

Проведение теста на территории Приморского края получило высокую оценку в Москве. Депутат Государственной думы, председатель Молодёжного парламента Наталья Кувшинова направила в адрес спикера краевого парламента Александра Ролика письмо, где особо подчеркнула, что проведение теста стало возможным благодаря его поддержке органами законодательной власти. «Выражаю Вам, молодёжным парламентам Приморского края благодарность за активное участие в организации и высокий уровень проведения теста на территории Приморского края, – пишет она. – Надеемся на дальнейшее плодотворное взаимодействие в реализации федерального молодежного проекта "Каждый день горжусь Россией!" и мероприятий Молодежного парламента при Государственной думе».

Отдельную благодарность организаторы теста выразили его координатору в Приморском крае Илье Литвиненко. «Написание теста – это не самоцель, это повод к общению и обсуждению темы великой истории нашей страны, – считает Илья. – На большинстве площадок после того как все бланки были сданы, организаторы озвучили правильные ответы и вместе с аудиторией обсуждали нюансы вопросов. Например, довольно большая дискуссия разгорелась вокруг вопроса: в ходе какой битвы германский план «молниеносной войны» был окончательно сорван? Многие ответили, что Смоленск в очередной раз спас Россию от врага, но у составителей теста из МГУ имени М.В. Ломоносова было иное мнение, они считают, что именно битва за столицу нашей Родины окончательно развеяла надежды Гитлера на реализацию плана».

По итогам теста можно констатировать, что историю Отечества разные поколения знают примерно одинаково, чего нельзя было сказать о тесте по истории Великой Отечественной войны, который проходил в апреле прошлого года, когда более зрелое поколение гораздо лучше ориентировалось в теме. Средний балл по Приморью составил 21 из 40. Это на один балл лучше, чем в среднем по стране.

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик уверен, что осенью текущего года приморцы улучшат свои результаты: «Приглашаю всех желающих проверить себя на знание истории родной страны. Следите за информацией на сайте Законодательного собрания, мы обязательно сообщим, когда и на каких площадках можно будет написать очередной всероссийский тест по истории Отечества, который становится для Приморья традиционным».

 
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