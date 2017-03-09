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Житель Владивостока "заминировал" здание краевой администрации

Житель Владивостока "заминировал" здание краевой администрации
Мужчина находился в неадекватном состоянии
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: news.1777.ru

Этим утром житель Владивостока сообщил о заложенной в здании приморской администрации бомбе. Хулигана уже задержали работники полиции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Утро в приморской столице началось с довольно неожиданного инцидента. Горожанин, по всей видимости, не отошедший от празднования 8 марта, сообщил о заложенной в здании краевой администрации бомбе. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе «белого дома», в начале рабочего дня в здание зашёл какой-то мужчина. Он сообщил охранникам о том, что здание заминировано. Вёл себя гражданин совершено неадекватно. Работники охраны сразу же вызвали полицию. Стражи порядка задержали «минёра», а затем обыскали здание вместе со служебными собаками. Никаких следов взрывчатки полицейские не обнаружили. Эвакуировать сотрудников администрации не стали. В городском управлении МВД подтвердили факт произошедшего. В ближайшее время ведомство пообещало дать подробный комментарий по поводу случившегося.

Подобные выходки, несмотря на многочисленные предупреждения правоохранительных органов, по-прежнему являются популярным развлечением у дальневосточников. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о пьяном пенсионере из Владивостока, который «заминировал» Золотой мост. Другой житель приморской столицы дважды сообщал о бомбе в одной из нотариальных контор Находки. Таким способом он хотел сорвать сделку по продаже квартиры. В конце прошлого года подобной историей отметился и Хабаровск. Там два младшеклассника сообщили полицейским о бомбах, которые якобы заложены в городских школах.

 
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