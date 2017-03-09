Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль

В мэрии Владивостока прокомментировали ситуацию с «бизнесменами на колёсах» развернувшими торговлю тюльпанами накануне во всех районах города. В некоторых точках продавцы выстраивались в ряд по 5-10 машин, предложение превысило спрос. При этом некоторые предприниматели начали продажу цветов уже за несколько дней до 8 марта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что 190 предпринимателей получили разрешение на торговлю тюльпанами 8 марта. Незаконных точек в 5 районах города выявили около 50. Пока этим торговцам выписали только протоколы. Информацию о сумме штрафа они получат после вызова на административные комиссии, которые планируется провести в течение всего месяца.





«Пока сложно сказать, на какую сумму люди получат штрафы. Однако, скорее всего, это всё физические лица, которым грозит до 1500 рублей. Если эти предприниматели не придут на заседание комиссии, то штраф им вышлют на адрес прописки», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, при самом простом подсчёте выходит, что цветочникам-нелегалам достаточно выплатить штраф с 15 проданных тюльпанов. Всё остальное - чистый "навар". Официальные органы не сообщают, какую прибыль сделали многочисленные продавцы букетов только за один мартовский день. Возможно, такие данные в ближайшее время представят ведомства статистики или торговли.





В этом году на улицах города появилась масса машин, продающих цветы к празднику прямо на обочинах дорог. Цена на тюльпаны, которые реализовались в большом количестве, варьировалась от 60 до 100 рублей. К вечеру 8 марта многие предприниматели скидывали цену на цветы. При этом такие «бизнесмены на колёсах» вызвали волну негатива со стороны официальных владельцев цветочных лавок.

«Они хотят быстренько заработать, а мы в это душу вкладываем. Обидно. Мы же не выходим перед Новым годом торговать колбасой и мандаринами, потому что спрос на эти товары возрастёт», - жаловались продавцы в Цветочном пассаже на Семёновской.

За торговлю и предоставление услуг в неустановленных местах предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей для физических лиц, от 3000 до 5000 рублей для должностных лиц. Юридическим лицам придётся заплатить от 30 000 до 50 000 рублей. Этот закон касается не только продавцов цветов, но и всех торговцев-нелегалов.



