Сегодня четверг, 09 марта 2017 года, 12:11
Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль
Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль
В Приморском сафари-парке проснулись медведи с барсучихой
В Приморском сафари-парке проснулись медведи с барсучихой
Приморские рыбаки топят свои автомобили
Приморские рыбаки топят свои автомобили
"Луч" совершил спортивный подвиг в Красноярске
"Луч" совершил спортивный подвиг в Красноярске
"СКА-Хабаровск" остался на третьей строчке в ФНЛ
"СКА-Хабаровск" остался на третьей строчке в ФНЛ
Регионы:


Популярное
вчера, 13:15
В Международный женский день хабаровчане оккупировали магазины цветов
сегодня, 09:08
Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
сегодня, 08:23
Сегодня 15 улиц Владивостока останутся без света
вчера, 12:25
Хабаровск примет финал чемпионата России по хоккею с мячом
вчера, 15:40
Во Владивостоке желающих научат выращивать горох
вчера, 14:55
В Хабаровске в результате хлопка бытового газа пострадал мужчина
вчера, 23:05
Легендарный монстр возвращается на большие экраны Хабаровска
час назад
Приморские рыбаки топят свои автомобили
вчера, 14:05
В Хасанском районе Приморья взяли под охрану памятники природы
вчера, 17:30
В Вяземском сотрудники ДПС подхватили хабаровскую праздничную акцию

Обсуждаемое
вчера, 14:55
2

В Хабаровске в результате хлопка бытового газа пострадал мужчина
сегодня, 09:08
2

Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
сегодня, 09:00
1

Путин установил особый порядок въезда иностранцев на Дальний Восток
вчера, 15:40
Во Владивостоке желающих научат выращивать горох
вчера, 12:25
Хабаровск примет финал чемпионата России по хоккею с мячом
вчера, 13:15
В Международный женский день хабаровчане оккупировали магазины цветов
вчера, 14:05
В Хасанском районе Приморья взяли под охрану памятники природы
вчера, 16:35
В роддомах Благовещенска вручают первые подарки малышам
вчера, 17:30
В Вяземском сотрудники ДПС подхватили хабаровскую праздничную акцию
вчера, 18:25
У грабителя банка в Уссурийске не оказалось при себе пояса шахида
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины вчера, 09:30
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам 07.03.2017
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли 06.03.2017
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 57



Система Orphus

Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль

Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль
Мэрия: большинство торговцев цветами работали законно
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В мэрии Владивостока прокомментировали ситуацию с «бизнесменами на колёсах» развернувшими торговлю тюльпанами накануне во всех районах города. В некоторых точках продавцы выстраивались в ряд по 5-10 машин, предложение превысило спрос. При этом некоторые предприниматели начали продажу цветов уже за несколько дней до 8 марта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что 190 предпринимателей получили разрешение на торговлю тюльпанами 8 марта. Незаконных точек в 5 районах города выявили около 50. Пока этим торговцам выписали только протоколы. Информацию о сумме штрафа они получат после вызова на административные комиссии, которые планируется провести в течение всего месяца.


 

«Пока сложно сказать, на какую сумму люди получат штрафы. Однако, скорее всего, это всё физические лица, которым грозит до 1500 рублей. Если эти предприниматели не придут на заседание комиссии, то штраф им вышлют на адрес прописки», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, при самом простом подсчёте выходит, что цветочникам-нелегалам достаточно выплатить штраф с 15 проданных тюльпанов. Всё остальное - чистый "навар". Официальные органы не сообщают, какую прибыль сделали многочисленные продавцы букетов только за один мартовский день. Возможно, такие данные в ближайшее время представят ведомства статистики или торговли.


 

В этом году на улицах города появилась масса машин, продающих цветы к празднику прямо на обочинах дорог. Цена на тюльпаны, которые реализовались в большом количестве, варьировалась от 60 до 100 рублей. К вечеру 8 марта многие предприниматели скидывали цену на цветы. При этом такие «бизнесмены на колёсах» вызвали волну негатива со стороны официальных владельцев цветочных лавок.

«Они хотят быстренько заработать, а мы в это душу вкладываем. Обидно. Мы же не выходим перед Новым годом торговать колбасой и мандаринами, потому что спрос на эти товары возрастёт», - жаловались продавцы в Цветочном пассаже на Семёновской.

За торговлю и предоставление услуг в неустановленных местах предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей для физических лиц, от 3000 до 5000 рублей для должностных лиц. Юридическим лицам придётся заплатить от 30 000 до 50 000 рублей. Этот закон касается не только продавцов цветов, но и всех торговцев-нелегалов. 


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru