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После празднования 8 марта владивостокцы не спешат садиться за руль

После празднования 8 марта владивостокцы не спешат садиться за руль
Дороги Владивостока сегодня были на удивление горожан свободными
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: inpropart.ru

После празднования 8 марта на дорогах Владивостока практически отсутствуют проблемы с движением, сообщает РИА «Восток-Медиа». В четверг утром в приморской столице не зафиксировано ни одной серьёзной пробки.

Наиболее плотный трафик отмечен на магистрали Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра. 5-балльное движение наблюдалось там почти час. Судя по всему, это связано с большим количеством студентов и преподавателей ДВФУ, которые добирались утром в университет. Этот факт подтверждается тем, что дорога к Русскому мосту сегодня была также загружена выше обычного. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», плотность движения там составила три балла – вместо обычного «ноля».

На «пятёрку» были загружены две главные дороги Владивостока – проспект 100-летия и Светланская улица в сторону центра города. Такой трафик является нормальным для этих направлений, однако большинство магистралей приморской столицы сегодня вообще пустовали.

На 5 баллов была загружена улица Борисенко по направлению к Спортивной. Такая же плотность движения зафиксирована на проспекте Красного Знамени.

Так, на Некрасовском путепроводе в сторону выезда из города наблюдался 2-балльный трафик. На «тройку» была загружена одна из самых проблемных улиц Владивостока – Русская. 1-балльное движение наблюдалось на дороге от Луговой до Спортивной. Плотность трафика данном направлении, как правило, достигает минимум 3 баллов.

Автомобилисты предполагают, что такая низкая загруженность городских дорог связана с прошедшим Международным женским днём. Многие водители и водительницы вчера изрядно приняли на грудь, и поэтому не сели сегодня за руль.

 
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