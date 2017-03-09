Сегодня четверг, 09 марта 2017 года, 11:47
В Приморском сафари-парке проснулись медведи с барсучихой
В Приморском сафари-парке проснулись медведи с барсучихой
Приморские рыбаки топят свои автомобили
Приморские рыбаки топят свои автомобили
"Луч" совершил спортивный подвиг в Красноярске
"Луч" совершил спортивный подвиг в Красноярске
"СКА-Хабаровск" остался на третьей строчке в ФНЛ
"СКА-Хабаровск" остался на третьей строчке в ФНЛ
Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
Регионы:


Популярное
вчера, 13:15
В Международный женский день хабаровчане оккупировали магазины цветов
сегодня, 09:08
Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
сегодня, 08:23
Сегодня 15 улиц Владивостока останутся без света
вчера, 12:25
Хабаровск примет финал чемпионата России по хоккею с мячом
вчера, 15:40
Во Владивостоке желающих научат выращивать горох
вчера, 14:55
В Хабаровске в результате хлопка бытового газа пострадал мужчина
вчера, 23:05
Легендарный монстр возвращается на большие экраны Хабаровска
вчера, 14:05
В Хасанском районе Приморья взяли под охрану памятники природы
полчаса назад
Приморские рыбаки топят свои автомобили
вчера, 17:30
В Вяземском сотрудники ДПС подхватили хабаровскую праздничную акцию

Обсуждаемое
вчера, 14:55
2

В Хабаровске в результате хлопка бытового газа пострадал мужчина
сегодня, 09:08
2

Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
сегодня, 09:00
1

Путин установил особый порядок въезда иностранцев на Дальний Восток
вчера, 15:40
Во Владивостоке желающих научат выращивать горох
вчера, 12:25
Хабаровск примет финал чемпионата России по хоккею с мячом
вчера, 13:15
В Международный женский день хабаровчане оккупировали магазины цветов
вчера, 14:05
В Хасанском районе Приморья взяли под охрану памятники природы
вчера, 16:35
В роддомах Благовещенска вручают первые подарки малышам
вчера, 17:30
В Вяземском сотрудники ДПС подхватили хабаровскую праздничную акцию
вчера, 18:25
У грабителя банка в Уссурийске не оказалось при себе пояса шахида
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины вчера, 09:30
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам 07.03.2017
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли 06.03.2017
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 55



Система Orphus

В Приморском сафари-парке проснулись медведи с барсучихой

В Приморском сафари-парке проснулись медведи с барсучихой
"Мишки, привет. Нам как раз не хватало общения с вами", - пишут жители края
19 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Антон Федосеев/safaripark25.ru; видео: youtube.com

Сотрудники известного на всю страну сафари-парка в Шкотовском районе Приморского края сообщили новость: перед 8 марта проснулись два гималайских медведя и их соседка, барсучиха. Директор сафари-парка в Шкотовском районе Дмитрий Мезенцев рассказал РИА «Восток-Медиа», что косолапые спали с конца ноября – на свежем воздухе, под скалой.  

«Правда, сон у них был неглубокий – иногда поднимут голову, посмотрят; бывает, и поднимутся – чуть пройдут, метра два. Но за эти три месяца спячки вообще ничего не ели и сейчас ещё пока не едят – как в природе, живут за счёт накопленного жира. Проснулись окончательно 7 марта и начали ходить более активно. Чуку сейчас два года, а Насте уже лет пять», - поделился Мезенцев.


 

 

 

Парк гималайских медведей в составе сафари-парка появился осенью 2016 года. Гости наблюдают за обитателями сверху, с моста. Вместе с двумя косолапыми живёт барсучиха – ещё одна Настя, которая тоже проспала всю зиму.


 

 

Сотрудники учреждения зафиксировали на видео моменты прогулки и общения соскучившихся друг по другу медведей. В свою очередь посетители сайта safaripark25.ru активно комментируют этот видеоролик. Так, пользователь inna пишет: «Чудо!!! Где такое ещё увидишь?! Только в сафари-парке у вас! Проснулись, потянулись, встретились, поздоровались друг с другом! Облизали друг друга. Вот она весна пришла! Теперь настало время подкрепиться веточками (витамины) и попробовать свои силы в лазанье по деревьям!».

«Дальневосточные сопки и поезд вдалеке - интересно и даже завидно, какой чистый воздух в Шкотово. А мишки как великолепно сняты на видео - и здороваются друг с другом, и палочку предлагают. А как косолапые да неуклюжие живо лазают по деревьям - какая гибкость», - замечает Виктория.

«Какая прелесть. Мишки, привет. Нам как раз не хватало общения с вами. Просыпайтесь и заряжайтесь энергией солнца», - оставила отзыв ещё одна любительница животных Наталья.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru