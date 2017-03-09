В Приморском сафари-парке проснулись медведи с барсучихой

"Мишки, привет. Нам как раз не хватало общения с вами", - пишут жители края

Сотрудники известного на всю страну сафари-парка в Шкотовском районе Приморского края сообщили новость: перед 8 марта проснулись два гималайских медведя и их соседка, барсучиха. Директор сафари-парка в Шкотовском районе Дмитрий Мезенцев рассказал РИА «Восток-Медиа», что косолапые спали с конца ноября – на свежем воздухе, под скалой.

«Правда, сон у них был неглубокий – иногда поднимут голову, посмотрят; бывает, и поднимутся – чуть пройдут, метра два. Но за эти три месяца спячки вообще ничего не ели и сейчас ещё пока не едят – как в природе, живут за счёт накопленного жира. Проснулись окончательно 7 марта и начали ходить более активно. Чуку сейчас два года, а Насте уже лет пять», - поделился Мезенцев.













Парк гималайских медведей в составе сафари-парка появился осенью 2016 года. Гости наблюдают за обитателями сверху, с моста. Вместе с двумя косолапыми живёт барсучиха – ещё одна Настя, которая тоже проспала всю зиму.









Сотрудники учреждения зафиксировали на видео моменты прогулки и общения соскучившихся друг по другу медведей. В свою очередь посетители сайта safaripark25.ru активно комментируют этот видеоролик. Так, пользователь inna пишет: «Чудо!!! Где такое ещё увидишь?! Только в сафари-парке у вас! Проснулись, потянулись, встретились, поздоровались друг с другом! Облизали друг друга. Вот она весна пришла! Теперь настало время подкрепиться веточками (витамины) и попробовать свои силы в лазанье по деревьям!».

«Дальневосточные сопки и поезд вдалеке - интересно и даже завидно, какой чистый воздух в Шкотово. А мишки как великолепно сняты на видео - и здороваются друг с другом, и палочку предлагают. А как косолапые да неуклюжие живо лазают по деревьям - какая гибкость», - замечает Виктория.

«Какая прелесть. Мишки, привет. Нам как раз не хватало общения с вами. Просыпайтесь и заряжайтесь энергией солнца», - оставила отзыв ещё одна любительница животных Наталья.