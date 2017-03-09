Приморские рыбаки топят свои автомобили

За последние сутки в Приморье утонуло сразу четыре автомобиля, сообщает РИА «Восток-Медиа». Столь массовые инциденты с участием рыбаков совпали с начавшимся в крае потеплением.

Сразу четверо приморских рыбаков лишились за минувшие сутки своих автомобилей. Выезд на лёд стал последним для их машин. Одно подобное происшествие случилось этим утром. Так, один из приморских любителей рисковать решил выехать на реку Партизанскую. Его машина практически сразу провалилась под лёд и затонула. Сам мужчина не пострадал, однако извлечь авто из воды ему пока не удалось. Чего ожидал горе-рыбак, известно только ему – лёд на Партизанской уже начал вскрываться, во многих местах замёрзшую водную гладь пересекают большие разломы.

А вот в Международный женский день своих автомобилей лишились сразу трое рыбаков. Один инцидент произошёл в Шкотовском районе, на реке Петровка. Местный рыбак решил провести праздник подальше от жены, за подлёдной рыбалкой. Однако вместо этого ему пришлось спасать свою машину. Микроавтобус приморца проломил лёд на реке и частично ушёл под воду. На помощь рыболову пришли очевидцы происшествия. Удалось ли им спасти транспорт – неизвестно.

Ещё два автомобиля ушли под воду на озере Ханка. Внедорожник и грузовик Toyota Townace провалились под лёд приблизительно в одном месте. Надо сказать, что данное происшествие стало настоящей неожиданностью для рыбаков. Большая часть озера всё ещё скрыта толстым слоем льда – как сообщают местные жители, его толщина доходит до 90 сантиметров. Так что, по всей видимости, горе-водители просто заехали не на тот участок водоёма. Хотя не исключено, что свои машины они использовали в качестве приманки для неизвестной науке огромной рыбины.





Не факт, что подобные происшествия научат чему-нибудь приморских рыбаков. В январе целый вал «провальных» подлёдных рыбалок произошёл на льду Амурского залива, в районе острова Скребцова. Там едва ли не каждый день уходили под воду машины любителей подлёдного лова. Об этих инцидентах сообщало РИА «Восток-Медиа». Страдали от непрочного льда даже спасательные службы – 19 января на реке Уссури частично ушла под воду пожарная машина.