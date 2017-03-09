На строительство дорог к наделам многодетных направят 100 миллионов

В бюджете Приморского края на этот год запланирована субсидия на строительство автомобильных дорог к земельным участкам многодетных семей. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что такие наделы многодетные семьи в крае получают бесплатно. При этом заботой местных властей остаётся строительство инфраструктуры - дорог, водопровода, линий электропередачи. Краевая субсидия общим размером в 100 миллионов рублей будет распределена по заявкам муниципальных образований и в соответствии с представленными проектами.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора, муниципалитеты уже выполнили проектную документацию и готовы начать дорожно-строительные работы. Соответствующие проекты разработаны во Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Лучегорске и других населённых пунктах. Во Владивостоке и Уссурийске строительство дорог уже началось.

По информации департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в настоящее время многодетным семьям Приморья по краевому закону бесплатно выдано уже более 7,5 тысячи земельных участков, наибольшее число из них во Владивостоке, Уссурийске и Находке. Однако зачастую получатели земли не начинают строить дома на своих участках из-за отсутствия подъездных путей и электричества.