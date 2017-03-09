Во Владивостоке завод "Радиоприбор" начали отключать от теплоснабжения

«Дальневосточная генерирующая компания» отказалась продолжать поставлять тепло «Радиоприбору» бесплатно. На данный момент владивостокский завод накопил неоплаченных квитанций с 2015 года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 9 марта, АО «Дальневосточная генерирующая компания» полностью отключила от теплоснабжения три производственных корпуса ОАО «Радиоприбор» на Чуркине, которые не участвуют в технологических процессах. Из-за долга в 24 миллиона рублей через несколько дней энергетики отключат от тепла все объекты завода. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья.

Задолженность завода перед АО «ДГК» начала формироваться ещё в 2015 году. Однако даже после признания ОАО «Радиоприбор» банкротом энергетики продолжали снабжать предприятие, пытаясь решить проблему в судебном порядке.

«В преддверии отопительного сезона 2016-2017 года, несмотря на большую сумму задолженности, энергетики продолжили поставку ресурсов на объекты «Радиоприбора», исполнив договорённость с администрацией Приморского края. При этом было достигнуто соглашение с временным руководством предприятия о своевременной оплате текущего потребления. Но и в этот раз оплаты не были произведены», - сообщили в пресс-службе АО «ДГК».

В декабре 2016 года энергетики перевели несколько корпусов ОАО «Радиоприбор» на теплоснабжение по ограниченной схеме. Ради сохранения производственной инфраструктуры завода специалисты решили не отключать предприятие полностью.

«На 1 марта сложилась критическая ситуация, при которой энергетики больше не могут продолжать поставлять тепло предприятию-должнику, которое потребляет энергоресурсы стоимостью около 100 тысяч рублей в сутки», - добавили в пресс-службе.

С начала 2017 года в результате безвозмездного потребления энергии ОАО «Радиоприбор» причинило энергокомпании ущерб на сумму 6,5 миллиона рублей.

Деньги, которые задолжал завод, сейчас необходимы для ремонта теплосетей и подготовки к отопительному сезону 2017-2018.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в январе этого года прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-гендиректора оборонного предприятия «Радиоприбор» Михаила Харченко. Его обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам и укрывательстве от налогов. По данным следствия, с июня 2015 года по февраль 2016-го фигурант руководил заводом, при этом из личной заинтересованности не выплачивал деньги работникам. Речь идёт о 1181 человеке, которым в общей сложности не заплатили 219 миллионов рублей. Что интересно, деньги на эти цели у предприятия были. В последние три года предприятие постоянно испытывало проблемы с финансовыми поступлениями и хронически задерживало зарплату персоналу. В итоге «Радиоприбор» стал самым крупным должником по оплате труда на Дальнем Востоке России.