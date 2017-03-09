"Луч" совершил спортивный подвиг в Красноярске

В России накануне возобновился чемпионат в Футбольной национальной лиге. «Луч» на выезде смог «отстоять» ничью у крепкого «Енисея» – 0:0. Ни один из фаворитов на этот раз не смог записать себе в актив победный счёт, сообщает РИА «Восток-Медиа».

25-й тур в первом дивизионе прошёл в стиле «весеннего» футбола. Ни одна из команд не показала выдающейся игры. После очередной эпопеи с долгами по зарплате в Красноярске вряд ли мог рассчитывать на что-то серьёзное «Луч» из Владивостока. Но команда выстояла и увезла из Восточной Сибири важное очко. Примечательно, что в гостях «жёлто-синие» не проигрывают уже 6 встреч.





«Луч» выступал в следующем составе: Гаврилов, Насадюк, Грицаенко, Попов, Пискунов, Коломыц, Машнев, Пономаренко, Килин (Минич, 81), Гордиенко (Носов, 70), Столбовой (Джигкаев, 87).

«Трудно что-то говорить по игре, когда команда девять дней не тренируется, потом собирается за сутки и ночь летит в самолёте, – посетовал после матча главный тренер «тигров» Константин Емельянов. – Вышли, отыграли, в глаза бросались полное отсутствие координации, неважное физическое состояние спортсменов. Но ребята совершили подвиг, за что я им благодарен. Ничья сегодня для нас как победа, поздравляю команду и болельщиков с этим важным очком».

Некоторые другие результаты тура: «Факел» – «СКА-Хабаровск» – 0:0; «Динамо» – «Спартак-Нальчик» – 1:1; «Шинник» – «Тосно» – 0:0; «Нефтехимик» – «Зенит-2» – 1:0.

12 марта «Луч» должен провести очередной календарный матч – на этот раз во Владивостоке против столичных динамовцев. Как сообщалось в СМИ, судьба интересного поединка находится под вопросом, поскольку клуб якобы не оплатил аренду стадиона «Динамо».



