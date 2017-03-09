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Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией

Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
Однако в марте её выплатят не всем
13 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: gazeta19.ru

В Приморье доставят «губернаторскую тысячу» вместе с ежемесячной пенсией. Специалисты рассказали, в какие районы её доставят в первую очередь, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

С марта по июнь 2017 года одновременно с пенсией «Почта России» организует доставку единовременной социальной выплаты для 293 тысяч пенсионеров. Выплата будет осуществляться в соответствии с порядком, разработанным департаментом труда и социального развития Приморского края.

В марте почтальоны доставят единовременную выплату пенсионерам Дальнегорска, Дальнереченска, а также Кавалеровского, Красноармейского, Лазовского, Лесозаводского, Тернейского, Чугуевского районов.

В апреле по графику выплата «губернаторской тысячи» пройдёт в Артёме, Большом Камне, Фокино, Шкотовском, Кировском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском районах. При этом владивостокские пенсионеры получат выплату лишь в июне.

Информация о размерах получаемых денежных сумм по видам выплат, как и ранее, отразится в выплатном документе получателя. При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщив свои контактные данные и адрес проживания. 

 
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