В Приморье продолжается потепление

Сегодня во Владивостоке температура будет держаться на положительных отметках. Осадков в городе также не ожидается, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Примпогоды».

Сегодня, 9 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами пройдёт небольшой снег. Днём жителей края ждёт северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха в зависимости от района будет колебаться от -5 до +7 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём может прогреться до +4 °C. Однако ночью она вновь опустится до -6 °C. Кроме этого до +3 °C столбик термометра поднимется в Уссурийске и Находке.

9 марта погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений с 1917 была холодной. Минимальная температура воздуха в 1946 году составила −15,9 °С. Максимальная температура воздуха +10,0 °С отмечалась в 2008 году. За весь период наблюдений снег фиксировали в 29, метель — в 11, позёмок — в 9, туман — в 13 случаях.