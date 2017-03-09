Сегодня 15 улиц Владивостока останутся без света

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Рабочие проведут плановый ремонт
|Фото: volynnews.com
Сегодня, 9 марта, часть Владивостока останется без света. В городе проходит плановый ремонт, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации на официальном сайте Владивостокского предприятия электрических сетей сегодня в течение дня электроснабжения не будет в 15 домах приморской столицы. Речь идёт о плановом отключении света у абонентов по следующим адресам:
Айвазовского: 36;
Александровича: 44, 46, 48, 48А, 50, 50А, 50В, 52, 52А, 54, 54А, 56, 58, 60;
Восточный проспект: 5А;
Дальнегорская: 15;
Калиновая: 1, 4;
Клевера: 24А, 26, 28, 30, 32, 37, 39А, 39Б, 41, 42, 42А;
Комсомольская: 25Б, 27Д;
Лунная: 7;
Минеральная: 1А;
Находкинская: 2, 4, 4А, 4Б, 5В, 8, 10, 11А, 11Б, 11В, 11Д, 13, 14А;
Океанский проспект: 66, 68, 70, 70А, 70В, 72, 72А, 74;
Садовое общество «Лиман»: 145;
Садовое общество «Медик»: 12, 16, 20, 26, 48, 51;
Северо-Суйфунская: 24, 26А;
Сливовая: 1, 3, 5, 7.