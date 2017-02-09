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В Приморье начали стрелять наркотиками

В Приморье начали стрелять наркотиками
Стрелку придётся вернуться к друзьям-заключённым
20 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Сотрудники ФСИН и оперативники задержали приморца, который пытался передать наркотики друзьям-зекам оригинальным способом – с помощью арбалета. По словам представителей главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, в колониях Приморья такого ещё не было. Чаще всего хитрецы прячут запрещённые вещества в зубной пасте, конфетах, сливочном масле, сигаретах и в хлебе: пытаются пронести их в разрешённой передаче или бросают «гостинцы» через ограду исправительного учреждения.

На этот раз вышедший на свободу парень 1991 года рождения решил «помочь» оставшимся в лечебно-исправительном учреждении № 47 в посёлке Заводском. Руководитель пресс-службы ГУФСИН Виктория Завьялова рассказала РИА «Восток-Медиа»: парня с арбалетом заметили сразу, как только он сделал первый выстрел в сторону забора, причём неудачный. Нарушитель пытался убежать, но его задержали. В рукаве куртки нашли стрелу с прикреплённым к наконечнику свёртком и передали оригинала сотрудникам полиции.

Экспертиза выявила различные производные каннабиса весом 22,344 грамма. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи  228.1 УК РФ. Фигурант может лишиться свободы на срок от 10 до 20 лет.

 
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