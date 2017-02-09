Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Главный художник Южно-Сахалинска, хорошо знакомый приморцам, Павел Шугуров уже освоился на новом месте и подбирает варианты преображения столицы островного региона. Он признаётся, что испытывает эмоции 6-летней давности, когда занимался подготовкой Владивостока к саммиту АТЭС.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» пообщался с начальником отдела дизайна и оформления городского пространства администрации Южно-Сахалинска Павлом Шугуровым и узнал, как художник обживается на новом месте, чем его удивил губернатор региона Олег Кожемяко, почему Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока, сколько потенциала спрятано в «спящем» городе и какие у него появились задумки.

- Павел Евгеньевич, успели ли вы освоиться, осмотреться на Сахалине и понять, с чем и кем предстоит работать?

- По итогу двух недель в Южно-Сахалинске должен сказать, что я очень вдохновлён! Мне нравится всё: люди - своей неискушённостью и готовностью к восприятию новых идей, город - своей прямоугольной понятной планировкой на равнине в окружении гор, своей архитектурой. Я впервые познакомился с уникальным японским архитектурным наследием - в классической европейской традиции. Жаль, что его немного. Основная застройка города ещё советская. Сталинки, панельки потеряли свой облик под переделанными хаотичными балконами. Очень радует ширина тротуаров, она оставляет пешеходу надежду на победу, хотя в ментальности города главный в Южно-Сахалинске - автомобилист. Там, где властвует автомобилист, там пробки, смог и стресс. Владивосток это хорошо знает. Но здесь, в отличие от столицы Приморья, ещё есть возможность вернуть всё на свои места, есть свобода перемещения. Меня очень вдохновляют коллеги - молодые и горящие специалисты. В моём отделе дизайна трудятся 4 очень хороших человека. Однако больше всего мне нравится ритм работы - он такой же, как в дни подготовки Владивостока к саммиту-2012. Губернатор каждую неделю делает объезды и лично контролирует, как город преобразовывается! Понятно, что это очень напряжённая работа, но иначе никак. При этом вся система справляется.

- Не показался ли вам унылым Южно-Сахалинск после динамичного, яркого Владивостока? Есть ли такая же ночная подсветка зданий, как в столице Приморья?

- Южно-Сахалинск ещё более динамичный город. Это настоящий остров свободы! Более половины жителей - приезжие! Просто он пока спит, но начинает просыпаться. И подсветка, и колористика зданий, и городское искусство - всё здесь в зародышевом состоянии, словно белый холст. Но главное, что холст готов и требует художника.

- Какие задачи перед вами стоят? В какие сроки их необходимо выполнить?

- Задачи точно такие же - упорядочивание рекламы, цвета фасадов и заборов, подсветка, росписи и скульптуры. Сроки, как всегда, - вчера. В общем, для меня это - назад, в 2011 год. Но теперь опыта больше, а значит, и скорости.

- В конце января состоялась встреча с местными жителями. Как всё прошло? Что больше всего интересовало сахалинских собеседников?

- Да, интересно было. Самый популярный местный вопрос - ну и чего вы нам привезли? Как я уже рассказал, почти все люди - приезжие, и те, кто немного обжился, постоянно сталкиваются с вновь прибывшими. Я ответил, что приехал работать на время, и хотел бы от них услышать запрос, чего не хватает? Даже метафору придумал, что я как будто шеф-повар, умею готовить всё и супер, но у меня вопрос - вы вегетарианец или мясо едите? Ответа не было, это не в сахалинской традиции. Но в обсуждениях, других вопросах, потом, погружаясь в историю этого места, образ города стал у меня формироваться. Это очень интересно!

- Чем кардинально отличается Владивосток от Южно-Сахалинска и, наоборот, похожи ли они в чём-то?

- Есть общая дальневосточная специфика оторванности от российского центра. Она проявляется в людях в виде сильного характера, с одной стороны, и в виде некого снобизма - с другой.

- Появились ли конкретные планы, идеи по благоустройству и оформлению городского пространства? Какие именно?

- В Южно-Сахалинске я слышал об ощущении серости. Знаете, из-за чего оно возникает? Из-за избыточной яркости. Пестрит реклама, фасады, транспорт... но при этом, забивая друг друга, гиперяркие цвета становятся серыми. Опять же, обращаясь назад, пытаясь понять, какой смысл в существующую городскую композицию закладывали его авторы, становится ясно, что цветность Южно-Сахалинска добивалась не насыщенностью цветов фасадов. Общий тон города был почти белый: светло-бежевый и светло-серый. Городская яркость и приподнятое настроение создавались декоративными панно, размещёнными с учётом общей композиции улиц и проспектов. Советская идеология этих панно, конечно, уже осталась в прошлом, но это произведения искусства - это ценность, которой обладает город! И наша важнейшая задача их сохранить! Есть необходимость и в новых цветных акцентах, на месте утраченных мозаик и временных советских панно. Это заставляет задуматься об идеологии того времени, в котором мы живём. Здесь я очень рассчитываю на местных художников и дизайнеров, которые должны найти эти актуальные образы. И, конечно, не обойдётся, как мы и говорили выше, без недопонимания и долгого диалога.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что один из самых заметных представителей молодого творческого сообщества Владивостока Павел Шугуров принял предложение о работе в мэрии Южно-Сахалинска. Как и во Владивостоке, он с 23 января 2017 года стал главным художником города. Перед отъездом Павел и его друзья-музыканты дали прощальный концерт в одном из популярных клубов.

Редакция агентства рассказывала о наиболее ярких проектах, осуществлённых Шугуровым и его единомышленниками в приморской столице. Среди них — подсветка зданий, новые указатели для владивостокских улиц, стрит-арт в центральной части города, выставка необычных дорожных знаков. Были и любопытные неосуществлённые замыслы — например, проект художественного мемориала в честь Дэвида Боуи, который так и не удалось воплотить из-за отсутствия поддержки широкой общественности.