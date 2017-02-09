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Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить

Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить
Проект проходит госэкспертизу
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В этом году в Надеждинском районе Приморья неподалёку от посёлка Новый начнётся строительство краевого оптово-распределительного центра (ОРЦ). Все приморские товаропроизводители будут иметь дело в первую очередь с ним, поэтому уже сейчас администрация края начинает работу с предприятиями.

В администрации состоялся семинар с участием представителей торговых компаний. На нём директор по логистике компании ОРЦ «Приморье» Виктор Ерукаев рассказал, что в рамках первой очереди ОРЦ будет обслуживать 1,5 тысяч торговых точек края. Сейчас проект центра проходит государственную экспертизу, его строительство начнется в этом году. Сначала планировалось начать стройку в декабре 2016-го, но сроки отодвинулись.

«К концу 2017 года в рамках первой очереди планируется запуск одного из трех мультитемпературных складов вместимостью до 13 тысяч тонн продовольствия. Первая очередь будет обслуживать 1,5 тысячи торговых точек и почти 100 поставщиков», – сказал Виктор Ерукаев.

ОРЦ также имеет задачу налаживать экспорт приморской продукции. Для этого здесь будут расположены все государственные службы контроля, лаборатории, таможенный пост.

Заместитель директора краевого департамента лицензирования и торговли Татьяна Шивыдкина подчеркнула, что возможность работать напрямую с крупными производителями, минуя посреднические звенья, позволит снизить цены на социально значимые продукты питания.

ОРЦ в поселке Новый будет включать складскую, торговую и производственную зоны, в том числе расфасовку, переработку овощей и фруктов, производство полуфабрикатов и комбинат социального питания. Мощность единовременного хранения продовольственной продукции составит более 50 тысяч тонн, годовой оборот – до полумиллиона тонн.

 
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