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Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики

Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
Депутаты собираются прогнать маргиналов
только что
Общество | Приморский край
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Фото: newsvl.ru

Владивостокские депутаты собираются навести порядок в Дальзаводском сквере, сообщает РИА «Восток-Медиа». Местные жители давно страдают от нашествий маргиналов на эту парковую зону.

Депутаты владивостокской Думы займутся судьбой Жариковского сквера (больше известного горожанам как Дальзаводской). Этот вопрос они обсудили на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. К народным избранникам обратилась за помощью председатель попечительского совета школы №28 Ольга Березнюк. Это учебное заведение находится совсем рядом со сквером.

«Жариковский сквер давно стал излюбленным местом для пребывания бомжей и маргиналов. Проблема эта поднимается не первый год, но всё без толку. В тёплое время года там собираются кучи бездомных и алкоголиков. А там совсем рядом дети учатся, любят гулять местные жители», - рассказала Ольга Березнюк. Она отметила, что в последнее время ситуация стала немного получше, и любители «хряпнуть» уже не так вальяжно ведут себя. Однако приближается тёплое время года, и что будет в Жариковском сквере тогда – неизвестно. «Это исторический центр города, а там – сплошь алкосупермаркеты и пьяные компании. Буквально летом к нам в школу завалился перепивший гражданин, упал на пол перед дверями – и всё. Мы его вытащить не моли, пришлось вызывать полицию», - добавила представитель образовательного учреждения. 

Депутаты поддержали праведный гнев Ольги Березнюк. Они обратились с вопросами к замдиректора департамента лицензирования и торговли Приморского края Яне Можериной, которая также присутствовала на заседании. Председатель комитета по местному самоуправлению Думы Михаил Веселов поинтересовался, на каких основаниях сразу несколько алкогольных магазинов («Винлаб» и «Дилан») работают возле школы №28 и детской поликлиники. «Магазины размещены там на совершенно законных основаниях. Мы предварительно запросили информацию о том, что находится в этом районе, какое расстояние до школ, детских садов и так далее. Администрация нам ответила, что всё нормально. Правда, сейчас мы проводим внеплановую документарную проверку – нам нужно узнать, не изменились ли эти условия», - пояснила Можерина. По её мнению, проблема заключается отнюдь не в магазинах. Для того, чтобы избавить Жариковский сквер от набегов маргиналов, достаточно усилить полицейский контроль. 

Михаил Веселов сообщил, что Дума Владивостока займётся изучением проблем сквера и проверкой местных алкомаркетов. «Бизнес должен предпринимать разумные, а не формальные действия. Кроме того, нам рассказали о том, что магазин «Винлаб» разместил свою рекламу в сквере. Нужно будет выяснить, есть ли там какие-то нарушения закона о рекламе», - сказал депутат.

 
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