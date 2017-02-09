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Журналисты Приморья требуют найти виновных в избиении коллеги

Журналисты Приморья требуют найти виновных в избиении коллеги
Представители СМИ ждут от следствия немедленных действий
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: архив А. Иванова

Приморское краевое отделение организации Союза журналистов России выступило с заявлением по факту нападения на журналиста в Дальнегорске Алексея Иванова. Коллеги указали на то, что ждут от правоохранительных органов немедленных и эффективных действий, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Представители союза журналистов согласны с версией по поводу того, что нападение совершено из-за профессиональной деятельности Алексея.

«В новейшей истории это не первое нападение на журналистов в Приморье. Однако в последние годы в нашем крае ничего подобного не происходило. По нашему твёрдому убеждению, свобода слова является одной из базовых ценностей демократического общества. Эта ценность закреплена в Конституции России. Российское законодательство однозначно трактует воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста именно как уголовное преступление. В этой связи журналистское сообщество Приморья ждёт от следственных органов немедленных, решительных и эффективных действий. Мы твёрдо рассчитываем на то, что виновные будут найдены и не сумеют уйти от справедливого наказания», - говорится в заявлении.

Также представители союза предложили всем коллегам внимательно следить за ситуацией с расследованием о нападении.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье неизвестные напали на шеф-редактора дальневосточной редакции информационного агентства Regnum Алексея Иванова. Одновременно он является другом и неофициальным советником главы приморского города Дальнегорска Игоря Сахуты. Сейчас журналист с тяжёлыми травмами находится в районной больнице. Иванов связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью. Губернатор края Владимир Миклушевский взял расследование случившегося под личный контроль.

 
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