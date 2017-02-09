Фракция "Единой России" соберётся накануне посевной

«Весной один из самых актуальных вопросов для нашей страны – это подготовка к посевной кампании, поэтому мы планируем посвятить следующее выездное заседание фракции в марте сельскому хозяйству и пригласить министра сельского хозяйства Александра Ткачёва и руководителей профильных ведомств», – проинформировал накануне заместитель председателя Государственной думы, секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов. Он добавил, что формат работы фракций «Единой России» в регионах будет выстроен сходным образом.

«Такое предложение сделал председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая во вторник перед депутатами «Единой России». И мы видим на собственном опыте, насколько важно и полезно вместе с членами исполнительной власти обсуждать насущные проблемы, понимать вектор развития, планы министерств. В ближайшее время наши коллеги в региональных парламентах также проведут заседания с приглашением представителей региональных органов исполнительной власти. На четверг запланировано селекторное совещание с региональными отделениями, и мы обсудим реализацию такого формата работы. Сейчас, после того, как депутаты фракции в Государственной думе получили ответы на вопросы в части развития промышленности, актуальные именно для своих регионов, было бы крайне важно по горячим следам и депутатам на региональном уровне проработать эту тему. А в марте, как я уже сказал, обсудим вопросы, касающиеся сельского хозяйства», – рассказал Неверов.

В Приморье осуществляется государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. По сообщению пресс-службы Законодательного собрания Приморского края, размер гранта для начинающих фермеров с 1 января 2017 года увеличен в два раза, а субсидирование семейных животноводческих хозяйств выросло до 30 миллионов рублей.

Так, начинающий фермер может получить до 3 миллионов рублей для разведения крупного рогатого скота и до 1,5 миллиона рублей для ведения иных видов деятельности. Использовать грант можно в течение 18 месяцев. Семейная животноводческая ферма теперь сможет рассчитывать на 30 миллионов рублей и 21,6 миллиона рублей соответственно (ранее для всех видов деятельности выдавали не более 10 миллионов рублей).

Сегодня в Приморском крае работают 36 семейных ферм, ещё 7 строятся. В прошлом году 10 из них получили гранты в сумме 103 миллиона рублей. Общий объём государственной поддержки за 2012 – 2016 годы составил 313 миллионов рублей.