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5 тонн новогодних ёлок пошли на отопление квартир во Владивостоке

5 тонн новогодних ёлок пошли на отопление квартир во Владивостоке
Их переработкой занялся "Спецзавод № 1"
15 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: vlc.ru

Несколько тонн выброшенных владивостокцами новогодних деревьев уже пошли в переработку. Горожане могут сдавать ненужные ели до конца февраля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке утилизируют новогодние ёлки, отслужившие свой срок в качестве праздничных украшений. Их переработкой занимаются работники промышленной площадки МУПВ «Спецзавод № 1» на улице Бородинской, 28.

«На данный момент специалисты успели переработать уже 5 тонн деревьев. Работа по их утилизации продолжается. Ёлки будут принимать в течение следующих двух недель», - рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе мэрии.

Сначала выброшенные ели отправляются в специальный дробильный агрегат – шредер, который превращает деревья в щепу. После этого полученные опилки вместе с твёрдыми коммунальными отходами специалисты завода отправляют в котельное оборудование.

«Выработанная тепловая энергия в виде пара используется для подогрева горячей воды и отопления многоквартирных жилых домов», – рассказал начальник управления сбыта предприятия Павел Селедков.

Ёлки попадают на завод разными путями: основную часть собирают и вывозят мусоровывозящие компании с контейнерных площадок жилых микрорайонов. Также в шредер попадают деревья, оставшиеся нереализованными на распродажах.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в прошлом году за январь на завод поступило около 12 тонн ёлок, почти половину из которых в первые несколько дней праздников привезли предприниматели. «Спецзавод № 1» является единственным предприятием на территории города Владивостока, осуществляющим комплексную утилизацию крупногабаритных, строительных, древесных и твёрдых бытовых отходов как от жилищного фонда, так и от предприятий города. Сейчас это - единственная площадка в городе, на которой перерабатывают новогодние ели.


 

 

 
 
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