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Ефим Звеняцкий получит миллион рублей от правительства России

Ефим Звеняцкий получит миллион рублей от правительства России
Деньги он поделит с одним из актёров
только что
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", gorkytheater.ru

Художественный руководитель приморского драматического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий, а также актёр театра Валентин Запорожец получат премию правительства Российской Федерации в области культуры. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о выдачи им 1 миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как правило, премии в области культуры присуждаются за  произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание творческих проектов и произведений для детей и юношества. В этом году правительство одобрило 16 премий. В их числе оказались и культурные деятели из Приморья.


Валентин Запорожец
 
Согласно распоряжению председателя правительства Ефим Звеняцкий и Валентин Запорожец получат премию за создание драматического спектакля по одноимённому роману Пикуля «Крейсера».

Как писало РИА «Восток-Медиа», премьера спектакля «Крейсера» состоялась во Владивостоке в декабре 2014 года. Пьесу написали режиссёр Юрий Чернышов и художественный руководитель театра Горького Ефим Звеняцкий. Последнего Александр Галушка наградил медалью за развитие Дальнего Востока. Спектакль повествует об участии четырёх владивостокских крейсеров в сражениях русско-японской войны 1904-1905 годов. Он был инициирован лично Александром Галушкой.

 
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