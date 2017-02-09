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"Востокнефтепродукту" пришлось выплатить почти 20 миллионов штрафа

"Востокнефтепродукту" пришлось выплатить почти 20 миллионов штрафа
Приморское УФАС обвинило компанию в нарушении антимонопольного законодательства
7 минут назад
Закон | Приморский край
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Фото: pixabay.com

За нарушение антипонопольного законодательства компанию «Востокнефтепродукт» хотят оштрафовать на 38 миллионов рублей. На данный момент предприятие выплатило лишь 19 миллионов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого управления Федеральной антимонопольной службы России.

Приморское управление ФАС рассмотрело дело, возбужденное в отношении ООО «РН-Востокнефтепродукт». Согласно материалам дела, с 1 июля до 31 октября 2014 года ООО «РН-Востокнефтепродукт» сократило поставки нефтепродуктов предпринимателям, при этом объёмы розничной реализации нефтепродуктов общества в этот период значительно выросли.

Также в это время компания систематически повышала цены на бензин, отметил надзорный орган. При этом темпы роста мелкооптовых цен превышали темпы розничных. Это привело к снижению прибыли от реализации автомобильного топлива у тех компаний, которые одновременно как приобретали бензин у «Востокнефтепродукта», так и конкурировали с этим обществом.

Комиссия краевого УФАС пришла к выводу, что такие действия нарушают антимонопольное законодательство. Компании выдано предписание прекратить злоупотреблять доминирующим положением на рынке.

Арбитражный суд, Пятый апелляционный суд и Верховный суд Российской Федерации постановили оставить решение антимонопольного органа без изменения. За данные нарушения ООО «РН-Востокнефтепродукт» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 38 миллионов рублей, однако позже решением Пятого апелляционного суда, сумма санкций снижена до 19 426 575 рублей.

В пресс-службе УФАС подчеркнули, что намерены обжаловать такое снижение штрафа в высшей инстанции. Между тем, ООО «РН-Востокнефтепродукт» оплатил штраф, установленный решением суда второй инстанции.

Редакция РИА «Восток-Медиа» запросила официальный комментарий у компании «РН-Востокнефтепродукт» с их позицией по данному вопросу.

 
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