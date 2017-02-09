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"Халявные" дальневосточные гектары напомнили приморцам ваучеры

"Халявные" дальневосточные гектары напомнили приморцам ваучеры
Многие граждане не верят в перспективность проекта
23 минуты назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморцы не верят в перспективность практики наделения дальневосточными гектарами. Большинство людей хапают участки, уверены местные жители, - из-за их «халявности». Многим вся эта реформа вовсе напоминает историю про раздачу ваучеров, сообщает РИА «Восток-Медиа».

После того, как в России наступил последний этап проекта «Дальневосточный гектар» (теперь участок могут заказать все граждане страны), население округа немного оживилось. Весьма интересное обсуждение давней темы началось на местных форумах и в социальных сетях. При этом львиная доля пользователей уверена, что жители западной России вряд ли «ломанутся» на Дальний Восток за землёй – якобы и свои не особо-то разбирают.

Основная часть пользователей считает, что больше 90 % участников программы оформляют землю только из-за того, что раздают её на халяву, а сами даже не представляют, как осваивать заветные земли. Так, например, один форумчанин поделился, что выбрал участок в посёлке Раздольное, при этом больших надежд не держит – «дадут – хорошо, не дадут – ну и ладно». Определённой цели заявитель не имеет, строиться или что-то садить в ближайшее время также не планирует. Приморец просто намерен ждать и мониторить ситуацию – подобных случаев огромное множество.

«Вот и развёрнутый ответ! Хапнуть, чтобы было! А чё мы хуже других, что ли?! Все бежали, и я побежал! Один в один - ваучеры 90-х», - считает пользователь Жоржевич.

Многих приморцев останавливает отсутствие свободного времени и возможностей вкладывать в землю. Чтобы освоить этот преславутый гектар, нужны вложения и не малые, и не только на первых порах. Один из пользователей, например, считает, что если и брать его, то только под производство или под другие виды деятельности, но не под сельхозработы.

«Наше государство никогда подарков народу не делало. Думаю, это очередной лохотрон. Вы сейчас наберёте гектаров, вложите туда свои деньги и только начнёте подниматься на ноги (на что дают 5 лет), а дальше опачки - и оформляй аренду или приватизируй. Аренду или земельный налог такой сделают, что будете вы на этом гектаре пахать сутками, чтобы государству дань отдать, а бросить вложенные средства будет жалко. Думаю, этим вся эта программа и закончится. Это если кто-то хочет поиграть в рулетку с нашим государством», - пишет Алекс 125.

Многие форумчане твёрдо верят, что гектар берут исключительно те, кто незнаком или забыл про ваучеры, а его активность объясняется исключительно жадностью.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что первый, пилотный этап стартовал 1 июня 2016 года. Тогда на землю могли претендовать жители Дальнего Востока в отдельных муниципальных образованиях. С 1 октября дальневосточники могли подать заявку на участок на всей территории субъекта, в котором они зарегистрированы. С 1 февраля заявку на получение бесплатного участка могут подать все граждане России. 

 
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