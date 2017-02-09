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На Русском острове уже монтируют купол инновационно-культурного центра

На Русском острове уже монтируют купол инновационно-культурного центра
Объект планируется сдать к концу года
9 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Строители приступили к монтажу малого купола одной из двух полусфер, которые на Русском острове займёт новый инновационно-культурный центр. Объект планируется сдать в декабре 2017 года.

РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало об этой стройке. Сюда с улицы Пушкинской переедет краевой центр народной культуры. Другим крупным резидентом центра станет музей искусства народов Востока. В новых зданиях будут проводить множество мероприятий: выставки, мастер-классы, лекции, творческие студии.

Необычный проект зданий потребовал и нестандартных материалов. Деревянные конструкции для куполов было решено завозить из подмосковного города Королёва.

По словам руководителя проекта инновационно-культурного центра Дмитрия Арсюткина, рабочие уже приступили к возведению малого купола.

«Сейчас ведется монтаж несущих конструкций – деревянных балок. После приступим к остеклению фасада, монтажу внутренней инженерной системы и отделке», – сообщил он.

Площадь малого купола составит 830 квадратных метров, именно в этом амфитеатре планируется проводить различные культурные мероприятия. Площадь большого купола составит более 1300 квадратных метров, в нём на трёх этажах предусмотрены административные помещения, аудитории и кабинеты.

 
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