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Во Владивостоке отметили 113-ю годовщину боя крейсера "Варяг"

Во Владивостоке отметили 113-ю годовщину боя крейсера "Варяг"
На мероприятие собрался личный состав экипажей боевых кораблей ТОФ
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: пресс-служба ТОФ

Военные и воспитанники морских патриотических клубов вспомнили подвиг экипажей «Варяг» и «Кореец». Участники почтили память тех, кто в начале прошлого века вступил в неравный бой с японской эскадрой, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Сегодня, 9 февраля, на Морском кладбище Владивостока моряки Тихоокеанского флота и жители города почтили 113-ю годовщину со дня героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой в корейском порту Чемульпо. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов за час боя крейсер и канонерская лодка произвели несколько попаданий в корабли противника, нанеся ему потери. Однако сами, получив тяжёлые повреждения, не смогли продолжить бой. По приказу командира крейсера «Варяг» капитана 1-го ранга Руднева «Кореец» был взорван, а бронепалубный крейсер затоплен. Этот подвиг стал символом мужества и отваги русских моряков.

После сражения 24 русских моряка лечились в Чемульпо, несколько из них - скончались и, умирая от ран, просили похоронить их на родной земле. Их прах с согласия японского правительства зимой 1911 года захоронили на Морском кладбище во Владивостоке.

Личный состав экипажей боевых кораблей ТОФ и воспитанники морских патриотических клубов выстроились перед памятником. Тут же состоялся митинг с участием представителей командования Тихоокеанского флота, ветеранских и общественных организаций.

После окончания митинга участники патриотической акции возложили цветы и провели минуту молчания.


 

 

 

 

 

 
 
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