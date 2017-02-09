Приморцев пригласили поделиться армейскими историями

В оставшиеся до Дня защитника Отечества две недели Минобороны РФ запустило в социальных сетях патриотическую акцию. Её суть – в массовых воспоминаниях россиян о службе. Площадками для акции были выбраны популярные сети «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Специалисты департамента внутренней политики Приморского края пояснили, что в акции могут принять участие все бывшие служивые. Для этого достаточно опубликовать воспоминания об армейских буднях на своей странице в социальных сетях, добавив к ним хештег #Яслужил. Это могут быть не только рассказы, но и фотографии, и видеозаписи.

По мнению организаторов, акция объединит всех россиян, отдавших долг Родине, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи и популяризации службы в армии.

Кроме этой, в Приморье проходят и другие акции – в целом месячник военно-патриотического воспитания вмещает более 100 мероприятий во всех муниципальных школах края. Приморцы смогут поучаствовать в фестивалях военно-патриотических песен, в спортивных играх, встретиться с военными и ветеранами.