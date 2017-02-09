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Во Владивостоке власти бессильны перед "ОСАГО-городком"

Во Владивостоке власти бессильны перед "ОСАГО-городком"
Полностью победить незаконный бизнес они пока не могут
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", vlc.ru

Депутаты владивостокской думы пытаются придумать, как навсегда избавиться от «городка» из павильонов автострахования на 3-й Рабочей в краевом центре. Оказалось, что и власти, и контролирующие органы бессильны перед теневым бизнесом. На заседании побывал корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Иногда они возвращаются

Накануне в думе Владивостока состоялось заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Одним из ключевых вопросов, рассмотренных депутатами, стала дальнейшая судьба так называемого городка ОСАГО - многочисленных несанкционированных точек по оформлению автострахования на кольце 3-й Рабочей. 7 февраля павильоны снесли, однако власть имущие опасаются, что эта мера станет временной. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Лобода: «Все эти ларьки демонтировали. Но пройдёт время, и неизвестно, что тогда будет на кольце 3-й Рабочей. Возможно, проблема с нелегальными автостраховщиками возникнет снова».

Об этом же сказала и заместитель начальника управления градостроительства Владивостока Юлия Шупик. «К нам обратился один из предпринимателей, который владел тремя павильонами. Он заплатит за демонтаж и хранение своей собственности, после чего получит её обратно. Но некоторые бизнесмены так и не обратились за возвратом киосков. Им проще поставить новые. Но мы тоже не можем каждый день их демонтировать», - сообщила она.

Депутатские пирожки

Такая беспомощность чиновников перед лицом теневого бизнеса разгневала членов комитета. Зампредседателя городской думы Дмитрий Пенязь горячо высказался по этому поводу: «Если завтра на остановке я поставлю павильон и будем торговать пирожками, сколько он простоит? Да про меня сразу напишут во всех газетах, затаскают по органам. Я бы открыл этот павильон перед администрацией города – вмиг бы его снесли. Просто нет политической воли, чтобы разобраться с этими страховщиками. Это массовое самоуправство, киоски стоят не первый год, о них все знают. Неужели у полиции нет достаточно мужества, чтобы полностью пресечь эту деятельность? А другие службы – например, налоговая инспекция?».


 

Впрочем, в полиции заявляют – они не всесильны. Как заметил врио начальника по охране общественного порядка городского УВД Павел Дьячков, стражи порядка не могут круглосуточно дежурить на месте снесённых павильонов ОСАГО. Представитель налоговой службы сказала, что её ведомство может лишь проверять отчётность точек и наказывать за нарушения в ней – не более.


 

Если «кошмарить», то всем вместе

В конечном итоге участники заседания пришли к выводу, что полностью разделаться с «ОСАГО-городком» можно лишь совместными усилиями. Председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Веселов отметил, что операция по сносу страховочных киосков прошла профессионально и при взаимодействии всех структур.

«Это должно стать системой реагирования на подобные нарушения. Нам нужно наладить постоянное взаимодействие всех органов власти и структур по этим вопросам. Тогда желающие заняться подобной теневой деятельностью быстро исчезнут», - считает политик.


 

Однако Дмитрий Пенязь заметил, что это борьба с последствиями проблемы, а не с её причиной.

«Чтобы таких проблем не возникало, необходимо обеспечить всем равные условия для ведения бизнеса во Владивостоке. Нужен элементарный порядок. Ведь что мы видим – у некоторых бизнесменов строгие условия, постоянно их проверяют. А у других и условия льготные, и налоги они не платят, но их никто не беспокоит», - поделился своим мнением депутат.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что власти приморской столицы получили множество обращений от горожан по поводу незаконного размещения киосков автострахования на 3-й Рабочей. Нарушителям предложили добровольно снести павильоны, однако те проигнорировали слова чиновников. Поэтому 7 февраля приехали эвакуаторщики. За счёт бюджета они вывезли 8 павильонов на площадку временного хранения.

 
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