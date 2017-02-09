В Приморье ЕР готовится к проектам по городской среде и культуре

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Единороссы обсудили итоги партийного съезда с прицелом на 2017 год
6 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: dumavlad.ru

Представители приморской делегации «Единой России» рассказали партийцам о работе XVI отчётно-выборного съезда партии, который прошёл с 21 по 22 января в Москве. Обсуждение итогов партийного съезда состоялось в ходе расширенного заседания накануне во Владивостоке.

Заседание открыл секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валентин Шуматов. В ходе своего доклада «Информация по итогам XVI съезда» он пояснил, что собрание посвящено обсуждению тем, которые были чётко обозначены на XVI отчётно-выборном съезде партии «Единая Россия».

Валентин Шуматов подчеркнул, что на съезде, в работе которого принимала участие и делегация из Приморья, участники подробно разобрали все вопросы, связанные с выполнением предвыборной программы. С таковой «Единая Россия» шла на выборы в Госдуму в 2016 году. Кроме того, переизбрано высшее руководство партии и определены приоритетные направления её работы в 2017 году.

Член президиума регионального политического совета, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик отметил, что секция «Экономика роста и благосостояния» стала для партии наиболее приоритетной. На его взгляд, именно экономика определяет политику, эти понятия взаимосвязаны, но экономику во многом определяет развитие малого и среднего бизнеса.

«Один из важнейших сегментов, которые обсуждались на дискуссионной площадке – настройка налоговой системы. Речь шла о необходимости её совершенствования, о снижении налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса. Отмечу, что сегодня, в условиях жёсткого контроля прокуратуры, внеплановые проверки малого и среднего бизнеса практически себя изжили, и данная позиция, я уверен, будет сохраняться», – сказал Александр Ролик.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель думы Владивостока Елена Новицкая, освещая секцию «Социальная политика», сделала упор на механизме социализации пожилых людей.

«Пенсионеров нужно не изолировать в домах престарелых. Им необходимо помогать», – сказала Елена Новицкая. Она пояснила, что, создавая пансионаты нового типа, можно выработать более эффективную форму социализации целого пласта населения.

«Пожилые люди смогут проходить реабилитацию в учреждениях повышенной комфортности, оснащёнными необходимым медицинским оборудованием, под наблюдением специалистов. А затем возвращаться к родным, в семью», – отметила она.

Член Генсовета партии, секретарь местного отделения Хорольского муниципального района Алексей Губайдулин отметил, что в рамках секции «Быть хозяином в собственном доме» наиболее остро прозвучал вопрос о деятельности управляющих компаний.

«Речь шла или о недобросовестной работе управляющих компаний или об их бездействии. Участники площадки объединились во мнении, что необходимо предпринимать более жёсткие действия при лицензировании этих компаний. Такой закон принят, и в ближайшее время он будет работать», – рассказал Алексей Губайдулин.

С докладом о перспективах работы в 2017 году четырёх новых проектов выступил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе, депутат Законодательного собрания Приморского края Юрий Корсаков. Он объяснил, что главная направленность новых проектов – улучшение комфортной среды в регионе. Инициатором их реализации стала партия «Единая Россия».

«Наша задача – наладить «обратную связь» с населением. Общественные организации, которые работают в муниципальных образованиях, обязаны принимать участие в формировании, контроле и исполнении этих проектов», – сказал Юрий Корсаков.

С 2017 года заработает партийный проект «Театры малых городов» на который из федерального бюджета планируется выделить около 9 миллионов рублей, пояснил депутат. Вторым проектом станет «Местный дом культуры» с бюджетом в 14 миллионов рублей. Он направлен на укрепление материально-технической базы культурных учреждений тех поселений, численность населения которых не превышает 50 тысяч человек. Цель третьего проекта («Парки малых городов») – привести в порядок уже существующие скверы, парки, дворы небольших городов и деревень Приморского края. На него планируется выделить 14,5 миллионов рублей.

Самым затратным в плане денежного ресурса Юрий Корсаков назвал проект «Городская среда», на который будет выделено порядка 380 миллионов рублей из федерального бюджета и около 80-ти – из краевого.

«На условиях софинансирования из регионального бюджета мы начнём всю эту работу в 2017 году. В целом она рассчитана на 5 лет и позволит решить реальные проблемы людей», – отметил Юрий Корсаков.

Заседание завершил Валентин Шуматов. Он акцентировал внимание присутствующих, что лидирующее большинство членов партии «Единая Россия» в составе Госдумы даёт возможность делать шаги в верном направлении, лоббируя решение проблем в создании комфортной среды для населения, повышения качества жизни людей.

 
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