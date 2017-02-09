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Родители приморских школьников опробуют ЕГЭ на себе

Родители приморских школьников опробуют ЕГЭ на себе
Край присоединился к всероссийской акции
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Приморье вслед за Москвой проведёт «День сдачи ЕГЭ родителями». Это всероссийская акция, которая стартовала в столице пару дней назад,7 февраля. Инициатором выступило  Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки.

Во Владивостоке родителей школьников пригласят попробовать выполнить задания Единого государственного экзамена на базе школы №77, расположенной на улице Каплунова, 12. При этом прийти могут не только родители одиннадцатиклассников, но и все, кто заинтересован получить личный опыт сдачи такого экзамена. Предварительной регистрации не требуется. Тестировние назначено на 21 февраля. Как сообщили специалисты краевого департамента образования и науки, вместе с родителями ЕГЭ по русскому языку сдадут и представители сферы образования, в том числе — ректоры вузов Приморья.

По мнению организаторов акции, она должна помочь взрослым лучше понять суть экзаменов и потом поделиться опытом с детьми,правильно настроить их на экзамени помочьсправиться с волнением.

 
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