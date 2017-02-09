Владивосток утром сковали двухчасовые пробки

Сегодня четверг, 09 февраля 2017 года, 12:33
В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"
В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"
Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
В двух регионах ДФО введут новую систему обращения с отходами
В двух регионах ДФО введут новую систему обращения с отходами
В Приморье приняли роды у Меркель
В Приморье приняли роды у Меркель
В Приморье вынесен вердикт по громкому "политическому" делу
В Приморье вынесен вердикт по громкому "политическому" делу
Регионы:


Популярное
вчера, 18:24
Стало известно, какая песня может претендовать на гимн Владивостока
вчера, 13:45
Баба Валя из Приморья покорила Instagram: меня лайкает твой дед
вчера, 13:32
В Приморье погибли тонны яблок
вчера, 15:17
В Приморье школы и садики полностью или частично закрывают на карантин
вчера, 19:11
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
вчера, 18:10
Застройщик в Хабаровске предложил купить у него квартиры в рассрочку
вчера, 16:42
Военная прокуратура расследует растрату бюджетных денег в Приморье
сегодня, 09:24
В Приморье вынесен вердикт по громкому "политическому" делу
вчера, 17:01
На третьем ВЭФ силовиков не будут морить голодом
сегодня, 10:36
Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева

Обсуждаемое
вчера, 13:32
17

В Приморье погибли тонны яблок
вчера, 18:24
14

Стало известно, какая песня может претендовать на гимн Владивостока
вчера, 19:11
10

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
вчера, 20:14
6

Во Владивостоке новый троллейбус станет подспорьем для инвалидов
сегодня, 10:36
6

Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
вчера, 17:01
3

На третьем ВЭФ силовиков не будут морить голодом
вчера, 18:30
3

Хабаровских водителей не пугают инспекторы ДПС со "Светом" в руках
вчера, 19:10
3

Последнюю главу "Обители зла" презентуют в Хабаровске
вчера, 17:50
2

На прилавках Хабаровского края появилась водка "с самолётом"
вчера, 18:50
2

В Хабаровске за год обновят три километра Краснореченской улицы
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы вчера, 12:15
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме 07.02.2017
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1183



Система Orphus

Владивосток утром сковали двухчасовые пробки

Владивосток утром сковали двухчасовые пробки
Очевидцы сообщили о нескольких ДТП
21 минуту назад
Транспорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: dps_vl, dps_control, pixabay.com

Несколько двухчасовых пробок сковали главные магистрали Владивостока. При этом от Некрасовской до проспекта 100-летия жители могли доехать относительно свободно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 9 февраля, средняя загруженность дорог Владивостока утром составила 3 балла, что на 2 балла меньше, чем обычно. Наиболее сложная ситуация наблюдалась утром на Светланской улице по направлению в центр. Данный участок сервис «Яндекс.Пробки» оценил в 6 баллов. Немало автомобилистов застряло также на проспекте 100-летия Владивостока в центр и на Луговой к Руднева, где с утра два автомобиля попали в ДТП.


 

На ряде магистралей сервис отметил необычно свободное для данного времени движение. Это Некрасовская улица - улица Гоголя к проспекту 100-летия. Данная магистраль получила всего один балл. На 2 балла ниже обычного зафиксирован трафик на проспекте Красного Знамени к остановке «Дальпресс» и на трассе Патрокл – Золотой мост.

Крупнейшей пробкой сегодня стал затор, образовавшийся от Луговой площади до Матросского сквера. Она продержалась два с половиной часа.

Больше двух часов автомобилисты простояли на участке от кольцевой развязки у фуникулёра до Семёновской улицы. Помимо большого количества автомобилей движение там тормозила небольшая авария, случившаяся у остановки «Авангард». О ней рассказали в Instagram подписчики группы dps_control.


 

Столько же двигались машины от остановки «Чкалова» до улицы Чапаева. Час сорок стояли автолюбители от Политехнического колледжа до парка Победы.

По данным краевой администрации, за прошедшие сутки на дорогах Приморья случились две аварии. Одна из них - в Партизанске. По данным очевидцев, причиной ДТП стал пьяный водитель, врезавшийся в столб. 


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru