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Во Владивостоке ищут звёзд КВН

Во Владивостоке ищут звёзд КВН
В Приморье приедут участники Высшей и Премьер-лиги
только что
Общество | Приморский край
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Фото: vlc.ru, kvn.ru

В приморской столице начался набор в городскую школу «Звёзды КВН». Подать заявку на обучение может любой школьник от 12 до 17 лет, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Этим проектом занимаются управление по делам молодёжи администрации Владивостока, приморская краевая организация «Российский союз молодежи», «Приморский клуб весёлых и находчивых», а также городской дворец детского творчества. По информации пресс-службы мэрии, программа школы «Звёзд КВН» включает в себя обучение основам и правилам игры «Клуба весёлых и находчивых», формирование навыков сценического мастерства, а также обучение созданию сценариев выступлений, миниатюр и реприз.

Все занятия будут проходить во дворце детского творчества на бесплатной основе. Открытие школы пройдёт уже на следующей неделе, 15 февраля в 16:00. Почётными гостями мероприятия станут Дмитрий Орлов из команды Высшей лиги КВН «Наполеон Динамит» и Варвара Щербакова из «Женской сборной Хабаровского края». Последние после фестиваля в Сочи попали в Премьер-лигу КВН.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что девушки из соседнего региона пробились в Премьер-лигу, а это значит, что их выступления покажут по «Первому каналу». Команда из Приморского края «Твой стиль» получила приглашение на участие в сезоне телевизионной международной лиги КВН в Минске.


 
 
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