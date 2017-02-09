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Скончался профессор Дальневосточного института искусств Виктор Колин

Скончался профессор Дальневосточного института искусств Виктор Колин
Это третья утрата вуза за один месяц
29 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: предоставлено ДВГИИ

В Приморье ушёл из жизни заслуженный деятель искусств РФ Виктор Колин (1939 – 2017). Коллектив Дальневосточного государственного института искусств выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Ректорат ДВГИИ, кафедра духовых и ударных инструментов с прискорбием сообщила, что накануне ушёл из жизни заслуженный деятель искусств России, профессор Виктор Колин. Прощание с профессором состоится в пятницу, 10 февраля, на Морском кладбище Владивостока.

Виктор Колин в 1967 году с отличием окончил ДВПИИ (класс А. С. Введенского). В 1972 году – ассистентуру-стажировку ГМПИ имени Гнесиных. В 1988-м введён в состав Республиканской секции духовых инструментов при главном управлении Министерства культуры РСФСР; с 2010-го – действительный член Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург). С 1968 года Виктор Яковлевич выступал с сольными и камерными программами, играл с симфоническим оркестром. Впервые на Дальнем Востоке исполнил концерты Ф. А. Хоффмайстера, В. А. Моцарта, Я. Стамица, Ф. Крамаржа, Б. Чайковского, С. Василенко, М. Раухвергера, Г. Калинковича, Л. Пипкова, К. Сикорского, Арти Шау и других. Участник ансамбля «Кончертоне». За все эти годы выпустил больше ста специалистов. Имя Виктора Яковлевича Колина вписано в историю отечественного исполнительства на духовых инструментах, говорится в сообщении вуза.

ДВГИИ несёт уже третью тяжёлую утрату за месяц, напоминает РИА «Восток-Медиа». В январе скончались бывший ректор академии искусств Игорь Заславский и заслуженный работник культуры РФ Галина Островская.


 
 
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