Праздник зимних видов спорта в Приморье проведут на "Синей сопке"

В ближайшую субботу, 11 февраля, Приморье приобщится к празднованию всероссийского Дня зимних видов спорта. Основные мероприятия пройдут в Центре зимних видов спорта «Синяя сопка» в пригороде Владивостока.

Как рассказали сотрудники краевого департамента физической культуры и спорта, в программе праздника с 10 часов утра запланированы краевые детские соревнования по горнолыжному спорту, праздничный концерт и народные гулянья. Лыжники-любители и сноубордисты смогут покататься вне соревновательной программы на учебном горнолыжном склоне. Кроме этого ожидаются мастер-классы и выступления воспитанников детско-юношеских спортивных школ.

Планируются и любительские состязания в других спортивных центрах Приморья - на хоккейных площадках и горнолыжных базах. Приморцы отпразднуют День зимних видов спорта вместе со всей страной. Праздник был учреждён в честь Зимней Олимпиады-2014, проходившей в Сочи.