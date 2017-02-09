В Приморье вынесен вердикт по громкому "политическому" делу

Находкинский городской суд накануне поставил точку по уголовному делу в отношении экс-мэра, бывшего председателя думы Находки Михаила Пилипенко и экс-заместителя главы администрации НГО Александра Белова. Узнав о вердикте, Пилипенко заявил, что всё это время был уверен в своей невиновности, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Решением суда в отношении бывших руководителей местной власти принято решение о прекращении уголовного преследования «в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей». Прогремевшее на всю Россию дело в отношении бывшего «отца» города, можно сказать, обыденно завершилось в Находкинском городском суде 8 февраля.

Весной 2016 года информация о задержании и посадке в СИЗО Владивостока Михаила Пилипенко стала новостью номер один во всех краевых и некоторых федеральных СМИ. Тогда многие аналитики связали арест председателя городской думы Пилипенко со скандальной процедурой выборов мэра Находки. Обыски и арест спикера произошли буквально через день после избрания главой Андрея Горелова.

Михаилу Пилипенко вменяли в вину организацию должностного преступления. Его и чиновника мэрии Белова обвиняли в незаконной выдаче разрешения на временное использование земельных участков в посёлке Врангель для складирования там изымаемого в ходе строительства излишнего грунта. Иск основывался на том, что бюджет городского округа недополучил 4,5 миллиона рублей. По некоторой информации, обвиняемые вернули государству эти деньги ещё на этапе предварительного следствия.

Впрочем, сам Михаил Пилипенко, по его словам, изначально был уверен в собственной невиновности.

«Я считаю решение Находкинского городского суда взвешенным и справедливым и очень счастлив, что тяжёлое для меня время судебных разбирательств завершилось именно так. Апелляции на решение суда подавать, естественно, не будем», – сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» Михаил Пилипенко. У прокуратуры есть ещё 10 дней для обжалования судебного решения.