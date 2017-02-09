Лагутенко рассказал, чего ждать от пятого V-ROX

Жителям Владивостока пообещали устроить сюрпризы в честь пятилетия самого известного городского музыкального фестиваля. Кроме этого, оргкомитет V-ROX намерен расширить географию прибывающих артистов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В этом году в августе во Владивостоке пройдёт пятилетний юбилей фестиваля V-ROX. За свою недолгую историю V-ROX не только закрепился на Дальнем Востоке, но и успел поездить по миру: шоу-кейсы проходили в Америке, Корее, Монголии, Латвии и нескольких российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Находке.

«Пять лет «фестивального» плавания — это не шутка. Особенно во Владивостоке. Нам каждый год приходится преодолевать немало трудностей: от борьбы с природной стихией до бесконечных решений отнюдь не рок-н-ролльных, а административных и финансовых проблем. Хотелось бы расти быстрее, но подобный фестиваль зиждется не на бизнес-планах, а на умении взаимодействовать друг с другом по-человечески. Нам удаётся наполнять фестивальное движение уникальным содержанием, которому, не побоюсь сказать, нет аналогов. И я, конечно, мечтаю, чтобы V-ROX стал «обязательным пунктом назначения на мировых музыкальных картах», но, видимо, это ещё не одна пятилетка упорной работы», - передаёт слова Ильи Лагутенко пресс-служба мероприятия.

Море остаётся неизменной темой фестиваля, проходящего ежегодно на берегу Тихого океана. В этом году, в год юбилеев выпуска альбомов «Мумий Тролль» - «Морская» и «Икра» - гостям фестиваля также пообещали различные «морские» сюрпризы. Оргкомитет продолжит расширять географию и разнообразие жанров выступающих артистов, а также уделит максимальное внимание молодым музыкантам Дальнего Востока.

РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что в нынешнем году V-ROX пройдёт 4–6 августа. Желающие принять участие могут отправлять заявки вплоть до 10 апреля 2017 года. Оргкомитет фестиваля даст возможность выступить на одной или нескольких площадках, а также окажет помощь в получении виз.