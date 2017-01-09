Кейко Мацуи собирается во Владивосток

Автор 20 музыкальных альбомов, японская пианистка и композитор Кейко Мацуи скоро вновь выступит во Владивостоке. Это случится 25 марта в Приморской краевой филармонии, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на организаторов концерта.

Биографы 55-летней Кейко Мацуи отмечают: учиться игре на фортепиано она начала в 5 лет. Таким образом, уже полвека её жизнь тесно связана с музыкой. В школьные годы будущая мировая звезда увлекалась творчеством Рахманинова, Сибелиуса и Стиви Уандера. В 17 лет получила предложение о звукозаписи от Yamaha System, потом организовала свою джазовую группу Cosmos и записала четыре альбома.

В 90-е годы её композиция Sapphire заняла второе место в еженедельном Top Billboard среди современных джазовых альбомов, а песня Dream Walk стала третьей.

Стиль, в котором играет эта артистка, обычно называют «современным джазом» или «современной музыкой для взрослых». При этом на концерт Кейко Мацуи во Владивостоке смогут прийти зрители 6 лет и старше.

Начало - в 19:00. Стоимость билетов - от полутора до 3,5 тысячи рублей. Информацию можно уточнить по телефонам: (423) 200-20-29, 226-40-22.







