В Приморье задержали семейную пару торговцев героином

Приморские полицейские задержали семейную пару по подозрению в наркоторговле, сообщает РИА «Восток-Медиа». В незаконном бизнесе супругам помогали несколько выходцев из Средней Азии.

В Партизанском районе Приморья полицейские задержали семейную пару, которую подозревают в торговле героином. Проживали супруги в селе Екатериновка. Работники межмуниципального отдела МВД «Партизанский» вместе с коллегами из Находки провели спецоперацию по захвату озорных супругов. Кроме того, стражи порядка задержали их предполагаемых подельников – нескольких выходцев из Средней Азии. По месту жительства подозреваемых сыщики нашли банковские карты, мобильные телефоны, весы, больше 100 000 рублей наличными, а также наркотики. Полицейские изъяли партию белого порошка, а также уже «заряженные» шприцы. Эксперты установили, что изъятые вещества являются героином.

По информации пресс-службы краевого управления МВД, участники преступной группы использовали современные методы конспирации. Куплю и продажу наркотиков они осуществляли с помощью электронного кошелька. После получения денег наркоторговцы отправляли покупателю сообщение с информацией о том, где спрятан героин. Теперь обвиняемые предстанут перед судом. Их обвинили по 228-й статье Уголовного кодекса («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Паре грозит до 15 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей. В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей.

В Приморье нередко ловят героинщиков. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в преддверии Нового года собака-ищейка помогла задержать мужчину с дозой запрещённого вещества. Впрочем, гораздо чаще приморцы попадаются с марихуаной. Так, в этом году полицейские провели операцию «Мак-2016». Стражи порядка уничтожали наркоплантации по всему краю. В первый день августа в Хорольском районе полицейские ликвидировали несколько конопляных полей — больше трёх гектаров. Ещё одну наркоделянку обнаружили в районе Лесозаводска. Местная пенсионерка выращивала у себя на участке мак и коноплю.