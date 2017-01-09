Все приморцы могут получить водительские права со скидкой

Приморцы могут оплачивать государственную пошлину со скидкой в 30 процентов через единый портал госуслуг. Соответствующий закон вступил в силу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники управления ГИБДД управления МВД России по Приморскому краю напомнили, что с 1 января 2017 года пользователи единого портала государственных услуг при оформлении сервиса в электронном виде смогут оплачивать госпошлину со «скидкой» 30 % от её суммы. Нововведение коснулось также и государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.

Например, при личном обращении и подаче заявления на выдачу российского водительского удостоверения заявитель оплачивает 2000 рублей. При подаче заявления и оплате госпошлины через госуслуги размер госпошлины составит 1400 рублей.

Этим новшеством могут воспользоваться только физические лица и сугубо пользователи сайта www.gosuslugi.ru.

«Таким образом, использование портала госуслуг не только быстро, удобно, но и экономно», - считают представители ведомства.