Заявления на ЕГЭ в Приморье принимают до 1 февраля

После этой даты нельзя будет изменить перечень сдаваемых предметов

Приморцы имеют в своём распоряжении ещё три недели, когда можно подавать заявления на сдачу Единого государственного экзамена. После 1 февраля изменения в базу данных об участниках итоговой аттестации вносить перестанут.

По данным сотрудников краевого департамента образования и науки, в 2017 году ЕГЭ готовятся сдавать более 9 тысяч приморцев. В их числе – и выпускники прошлых лет.

При этом обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации является написание итогового сочинения (изложения). В приморских школах его писали 7 декабря.

По-прежнему обязательными для всех остаются два экзамена ЕГЭ – русский язык и математика. Аттестаты получают только те, кто сдаст эти экзамены. Выпускники прошлых лет и иностранные граждане также могут пройти государственную итоговую аттестацию. Для этого не позднее 1 февраля им необходимо подать заявление с указанием учебных предметов, по которым они будут проходить государственную итоговую аттестацию.

Как рассказала руководитель краевого департамента образования и науки Оксана Мартыненко, глобальных изменений в процедуре ЕГЭ не предвидится. Ранее РИА «Восток-Медиа» освещало тему экзаменационных нововведений 2017 года более подробно.

В 2017 году в крае в период проведения ГИА будет работать Ситуационный центр, в котором общественные наблюдатели будут обеспечивать контроль проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзамена при помощи видеонаблюдения. Подробнее об условиях сдачи государственной итоговой аттестации можно узнать здесь.