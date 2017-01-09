В Приморье супруги разругались до смерти

Одно из первых убийств 2017 года в Приморье случилось в городе Партизанске. Там погиб мужчина, который, по мнению следователей, стал жертвой супружеской ссоры.

Сегодня, 9 января, появилась информация следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю о возбуждении уголовного дела в Партизанске. В частном доме на улице Читинской сотрудники МВД обнаружили труп 31-летнего хозяина. Специалисты отметили признаки насильственной смерти – колото-резаное ранение грудной клетки.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Стражи порядка уже задержали подозреваемую – супругу погибшего. По предварительным данным, она нанесла смертельный удар ножом во время ссоры.

Расследование уголовного дела продолжается: сотрудникам правоохранительных органов предстоит собрать все доказательства и предъявить обвинение.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», в начале января в Приморье также произошло несколько крупных пожаров и ДТП.