В первые дни нового года на дорогах Приморья погибло 4 человека

Всего за неделю в крае случилось 46 аварий с пострадавшими

За новогодние праздники в Приморье случилось множество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. В новом году на дорогах края погибло 4 человека, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным ГИБДД по Приморскому краю, с 1 по 8 января в регионе произошло 46 автоаварий с пострадавшими. В них погибли 4 человека, а 60 – получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество ДТП пришлось на 1, 2, 3 и 4 января. В первый день года авария унесла жизнь 14-летнего мальчика. Затем в ДТП погибли 30-летний мужчина и 66-летняя женщина, а 4 января от полученных травм скончалась 44-летняя женщина.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано во Владивостоке (10) и Уссурийске (10). Аварии также случились в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Тернейском, Хасанском, Черниговском, Чугуевском, Шкотовском районах, а также Арсеньевском, Артёмовском, Лесозаводском, Находкинском городских округах, городах Находка и Фокино.

При этом на время праздников сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы. За это время 330 приморцев попались за управлением авто в нетрезвом виде. Почти 1300 человек получили штрафы за превышение скорости, около 500 автородителей понесут ответственность за нарушение правил перевозки несовершеннолетних.

Одним из самых резонансных ДТП нового года стало происшествие в посёлке Пластун, случившееся 1 января. 19-летний водитель автомашины «Хонда-Одиссей» не справился с управлением и врезался в забор, в результате аварии погиб один из пассажиров – 14-летний школьник.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что только за первые четыре дня нового года в ДТП пострадало 11 детей.