Стало известно, где в Приморье можно купить "Боярышник"

Приморское управление Роспотребнадзора изъяло почти 200 литров различных суррогатов алкоголя, сообщает РИА «Восток-Медиа». Ассортимент подобной продукции оказался действительно богатым. О том, какими лосьонами предпочитают травиться алкоголики из различных городов и сёл края, рассказывает корреспондент РИА «Восток-Медиа». Самые любознательные читатели могут ознакомиться с картой распространения различных суррогатов в Приморье, которая опубликована в конце материала.

В течение всех новогодних праздников специалисты приморского управления Роспотребнадзора проводили рейды в продуктовые магазины. Они искали спиртосодержащую непищевую продукцию – пресловутые «Боярышники» и прочие суррогаты. Причина проста – в настоящее время действует временный запрет на продажу такой продукции. Итоги проверок оказались впечатляющими. Оказалось, многие небольшие магазинчики в регионе приторговывают различными косметическими лосьонами «двойного назначения». Речь идёт о якобы косметических средствах, состоящих из спирта и воды. Такой продукции в крае хватает. РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало о ней: лосьоны «Веснушка», «Вита-Септ», «Боярышник» пользуются неизбывной популярностью у приморских алкоголиков.

Начались рейды ещё 30 декабря – за день до Нового года. Во владивостокском магазине на Шилкинской, 11 ревизоры выявили факт продажи спиртосодержащей продукции «Боярышник» всего по 30 рублей за бутылку. В подсобке магазина сотрудники Роспотребнадзора обнаружили 6 ящиков антисептика «Вита-Септ», состоящего из чистого спирта. 300 бутылок по 100 миллилитров изъяты из оборота. Как сообщает пресс-служба ведомства, реализацией «Боярышника» занималось некое «неустановленное лицо».





3 января «Вита-Септ» обнаружили в пригороде Владивостока. Продавцы магазина «Алёнушка», расположенного возле остановки «Фанзавод», продавали антисептик из-под полы. Неподалёку, на улице Белинского, под прилавком хранили бутылёчки с этиловым спиртом. В течение последующей недели этот хит продаж изымали в магазинах по всему краю. В ареал обитания любителей «Вита-Септа» помимо Владивостока вошли Находка, Чугуевка, Черниговка, а также село Ленинское Хорольского района. Во многих точках проверяющие заодно находили различные спиртосодержащие лосьоны для лица по 35-50 рублей за штуку.





Не менее распространённым является так называемый пушистик, а если официально – универсальное средство «Чистый-С». 96-градусный ветеран на рынке суррогатов, он продаётся во многих районах Приморья. Больше всего «пушистика» изъяли в Артёме – там накрыли сразу три точки реализации суррогата. В Чугуевке «Чистый-С» продавали в двух точках, ещё два магазина обнаружили в Партизанске. По одному магазину выявили специалисты Роспотребнадзора во Владивостоке, райцентре Анучино и селе Борисовка (Уссурийский район).





В ходе рейдов обнаружились и более экстравагантные «препараты». Так, в находкинском магазине «Сфера Плюс» продавали косметическую жидкость «Люкс+», в состав которой входил 75 % спирт и наночастицы серебра. То же самое изделие, однако под названием «Адбион-2», специалисты обнаружили в одном из магазинов Арсеньева. Есть в Приморье и пресловутый «Боярышник»: в крае такое название имеет косметический лосьон крепостью от 75 до 90 градусов. Больше всего подобной продукции сотрудники Роспотребнадзора изъяли в Артёме и Находке. «Засветился» в этой сводке и Спасск-Дальний.





Во многих точках, проверенных Роспотребнадзором, из-под прилавка продавали спирт. Это был как «чистый» продукт, так и разнообразные лосьоны и «вещества для изготовления лекарственных препаратов» с незамысловатым названием «Этиловый спирт».





Всего же приморские специалисты проверили 245 приморских магазинов. Они изъяли больше 188 литров различных алкогольных суррогатов (или 1749 бутылочек). Кроме того, в ходе проверок удалось обнаружить 423 литра нелицензионного алкоголя. Продавцам незаконной продукции теперь придётся ответить перед законом.





Во многих точках, проверенных Роспотрбнадзором, из-под прилавка продавали спирт. Это был как «чистый» продукт, так и разнообразные лосьоны и «вещества для изготовления лекарственных препаратов» с незамысловатым названием «Этиловый спирт».