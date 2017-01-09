Жители Находки собрали 200 тысяч на подъёмник для девочки–инвалида

Волонтёры Находкинской епархии сумели собрать 200 тысяч рублей на подъёмное устройство для семьи больной девочки. Парализованного ребёнка теперь смогут вывозить на прогулки.

С просьбой о помощи в благотворительный фонд «Забота» и в епархиальный центр защиты материнства и традиционных семейных ценностей «Колыбель» обратилась мать девочки. Как сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель центра защиты материнства «Колыбель» при находкинской епархии Эльвира Паначева, до сих пор в течение 12 лет мама и бабушка больной девочки ежедневно выносили её гулять на руках. Однако с каждым годом женщинам становилось всё сложнее справляться. Девочка растёт, она сохраняет эмоции и общительность, и очень любит прогулки.

Объявленный полгода назад сбор средств на подъёмное оборудование стал чуть ли не первым подобным сбором в истории города, если учесть солидность искомой суммы. В итоге недостающие 20 тысяч в рождественские дни перечислил жертвователь, пожелавший остаться неизвестным.

«Я благодарна всем тем, кто помогал в сборе средств и счастлива что мечта нашей семьи воплотилась в жизнь. Это настоящее рождественское чудо и я благодарна всем благотворителям и сотрудникам православного фонда «Забота» за проделанную работу!» — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» мама девочки.

Через месяц лестничный подъёмник будет доставлен в Находку. Кроме данного благотворительного проекта, волонтёры занимаются и другими.